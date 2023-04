Usai Mengaku Tidak Bersalah, Trump Kembali ke Florida Usai Sidang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Mantan Presiden Amerika Serika t (AS) Donald Trump diperkirakan akan berbicara kepada kerumunan pendukung di Florida. Rencana itu diungkap setelah dakwaannya atas tuduhan kriminal di Pengadilan Manhattan.Sebelumnya Selasa, mantan presiden itu mengaku tidak bersalah atas 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis tingkat pertama.Pidato dijadwalkan dilakukan dari Mar-a-Lago. Ini pertama kalinya Trump buka suara sejak sebelum pengadilan dakwaan.Tuduhan tersebut dijatuhkan dalam sebuah dakwaan oleh dewan juri yang diadakan oleh Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg, yang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump "berulang kali dan secara curang memalsukan catatan bisnis New York untuk menyembunyikan kejahatan yang menyembunyikan informasi yang merusak dari masyarakat pemilih selama pemilihan presiden 2016."Namun mantan Presiden AS itu telah membantah semua kesalahan dan menyebut kasus jaksa wilayah Manhattan sebagai "perburuan penyihir".Dakwaan itu diumumkan pekan lalu, menyusul penyelidikan terkait pemalsuan catatan bisnis untuk pembayaran ‘uang tutup mulut’ yang dilakukan atas nama Trump kepada bintang film dewasa, Stormy Daniels pada 2016. Trump pun membantah bahwa dia berselingkuh.Diketahui pasti adalah bahwa Daniels menerima USD130.000 atau sekitar Rp1,9 miliar, tepat sebelum pemilihan presiden 2016 di mana Trump mencalonkan diri sebagai calon dari Partai Republik.Trump adalah mantan presiden pertama dalam sejarah AS yang didakwa melakukan kejahatan.Kota New York dan Dinas Rahasia AS memperketat keamanan menjelang dakwaan, dengan petugas NYPD keluar dengan kekuatan penuh dan barikade berbaris di jalan-jalan dekat gedung pengadilan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id