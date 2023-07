Banjir Bandang Kembali Terjang AS, Tewaskan 5 Orang di Pennsylvania

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pennsylvania: Hujan deras mengguyur wilayah timur laut Amerika Serikat (AS) pada hari Minggu, 16 Juli 2023, untuk kali kedua dalam sepekan terakhir. Kondisi ini memicu gelombang banjir bandang, membatalkan sejumlah penerbangan, dan memadamkan aliran listrik ke banyak rumah.Di Pennsylvania, banjir bandang yang tiba-tiba datang sejak Sabtu sore telah menewaskan setidaknya lima orang.Sejumlah pejabat daerah di Bucks County's Upper Makefield Township, Pennsylvania, mengatakan bahwa hujan deras terjadi pada Sabtu sekitar pukul 17.30 waktu setempat di daerah Washington Crossing. Banjir bandang yang dipicu hujan ini telah menyapu beberapa mobil.Setidaknya empat orang tewas dan tiga lainnya, termasuk seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan dan seorang anak perempuan berusia 2 tahun, masih dinyatakan dalam terjangan banjir di area tersebut.Bagian lain dari pantai timur AS juga dilanda hujan deras, termasuk Vermont. Pemerintah setempat mengatakan, tanah longsor bisa menjadi masalah pada hari Minggu karena negara bagian itu menghadapi lebih banyak guyuran hujan setelah berhari-hari dilanda banjir."Tim saya dan saya sendiri terus memantau situasi karena semakin banyak hujan turun di Vermont. Ada peringatan banjir bandang di seluruh negara bagian hari ini. Tetap waspada dan bersiaplah," kata Gubernur Vermont Phil Scott, dikutip dari laman Hindustan Times, Senin, 17 Juli 2023.Sementara itu, terjangan badai pada hari Minggu kemarin juga menyebabkan ratusan pembatalan penerbangan di wilayah New York City, menurut layanan pelacakan FlightAware.Lebih dari 350 penerbangan dibatalkan di Bandara Internasional Newark Liberty di New Jersey, sementara lebih dari 280 lainnya di Bandara Internasional Kennedy di New York. Ratusan penerbangan juga ditunda.Layanan Cuaca Nasional (NWS) telah mengeluarkan peringatan banjir bandang dan tornado untuk sebagian wilayah Connecticut, Massachusetts barat, Vermont, dan New Hampshire. Peringatan tornado juga dikeluarkan untuk area di sepanjang perbatasan Massachusetts-New Hampshire. Ribuan pemadaman listrik dilaporkan terjadi di wilayah tersebut.Gubernur New York Kathy Hochul meminta warga untuk tetap tinggal di dalam rumah dan tidak mengemudi pada hari Minggu sampai badai berlalu. Sejauh ini belum ada laporan mengenai korban luka akibat badai dan banjir di New York.Baca juga: Banjir Parah Landa New York, Satu Orang Perempuan Tewas Hanyut