KJRI San Francisco Promosikan Pariwisata Indonesia di Pameran Terbesar AS

San Francisco: Dalam rangka mendorong promosi pariwisata Indonesia di Amerika Serikat, KJRI San Fransisco berpartisipasi pada pameran pariwisata terbesar di AS yaitu “Travel & Adventure Show 2021" di Santa Clara Convention Center pada 23-24 Oktober.Stan Indonesia dikunjungi lebih dari 500 orang dari berbagai kalangan, seperti pengusaha pariwisata, travel influencers dan lain-lain.KJRI San Francisco menggandeng dua biro perjalanan untuk bersama-sama mempromosikan pariwisata Indonesia, yaitu TREVI.co Travel dari Jakarta dan Sayang Holidays asal kota San Francisco.Gerai Indonesia mempromosikan berbagai destinasi wisata prioritas seperti Labuan Bajo, Mandalika, Wakatobi, Nusa Tenggara Barat, Pulau Morotai, Maluku Utara, Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung, Danau Toba, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Borobudur, Jawa Tengah, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Tanjung Lesung, Banten, Banten, Bromo, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur."Melalui pameran yang berlangsung selama dua hari ini kami mencatat sekitar 150 potensi wisatawan AS yang berminat berkunjung ke Indonesia, beberapa di antaranya telah memesan paket perjalanan ke Indonesia untuk tahun 2022 dan sedang menunggu kebijakan baru dari Pemerintah RI terkait travel restrictions," ujar perwakilan KJRI San Francisco , Nugroho Y. Aribhimo, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 27 Oktober 2021.Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2020 mencapai 4,02 juta. Jika dibandingkan 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03 persen.Masyarakat di AS sendiri cenderung merencanakan liburan satu tahun sebelum keberangkatan, dan upaya pemasaran pada acara Travel and Adventure Show 2021 ini diyakini dapat membantu mendorong kembali industri pariwisata Indonesia paska pandemi, khususnya untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara di tahun 2022.The U.S. Travel and Adventure Show merupakan acara pameran wisata terbesar di AS dengan total pengunjung lebih dari 10.000 setiap tahunnya. Acara ini bertujuan untuk menghubungkan lebih dari 2,1 juta wisatawan dengan lebih dari 4.500 agen wisata.Selama pameran juga ditampilkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Josh Gates, Peter Greenberg, dan Andrew di panggung-panggung seminar.Baca: KJRI San Francisco Dorong Generasi Muda Kembangkan Industri Digital