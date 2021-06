Grup Kapal Induk AS Masuki Laut China Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Sebuah grup kapal induk Amerika Serikat yang dipimpin USS Ronald Reagan telah memasuki Laut China Selatan. Menurut keterangan Angkatan Udara AS, masuknya grup kapal induk USS Ronald Reagan ke perairan tersebut merupakan bagian dari misi rutin.Masuknya kapal AS ke Laut China Selatan terjadi di tengah peningkatan ketegangan antara Washington dan Beijing.Dalam misi rutin kali ini, lanjut militer AS, USS Ronald Reagan didamping kapal jelajah USS Shiloh dan tipe destroyer USS Halsey. Tiongkok secara berkala mengecam misi militer AS di dalam dan sekitar Laut China Selatan. Menurut Beijing, manuver semacam itu sama sekali tidak membantu mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan.Misi terbaru Angkatan Laut AS di Laut China Selatan ini dilakukan usai Tiongkok mengecam komunike KTT G7 dan NATO yang sama-sama 'menyerang' Negeri Tirai Bambu."Saat berada di perairan Laut China Selatan, grup kapal penyerang kami melakukan operasi keamanan maritim, yang meliputi operasi penerbangan dan pelatihan taktis antara unit darat dan udara," ujar pernyataan Angkatan Laut AS, dikutip dari laman Mehr News Agency pada Selasa, 15 Juni 2021.Beijing meningkatkan kehadirannya di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk membangun pulau buatan dan pangkalan militer. Selama ini, Tiongkok mengklaim hampir sepenuhnya Laut China Selatan.Klaim sepihak tersebut memicu kemarahan sejumlah negara tetangga. AS juga menentang klaim tersebut, dan melakukan misi rutin di sekitar Laut China Selatan untuk mengawasi tindakan Tiongkok.Baca: Tiongkok Sebut Kapal Perang AS Masuk Laut China Selatan Secara Ilegal (WIL)