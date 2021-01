Ini Sosok Menteri Pertahanan AS Pilihan Joe Biden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Usai resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) tiga hari lalu, Joe Biden bergerak cepat mengisi kabinet kerjanya. Salah satunya dengan langsung memilih sosok Menteri Pertahanan AS.Sosok tersebut ialah Lloyd James Austin III , orang kulit hitam pertama yang menjadi Menteri Pertahanan AS. Penunjukkan Austin pun telah sah dan disetujui Senat AS.Dalam pemilihan suara yang digelar Jumat 22 Januari 2021, mayoritas anggota Senat menyetujui penunjukkan Austin. Laporan Reuters, dari total 100 anggota Senat, 93 menyatakan setuju."Jenderal Austin adalah pemimpin yang kualifikasinya tak perlu diragukan lagi. Dia memiliki karier yang panjang dan gemilang di Militer Amerika," kata Senator Demokrat Jack Reed, melansir Reuters, Sabtu 23 Januari 2021.Penunjukkan Austin sempat menjadi perdebatan berbagai pihak. Pasalnya, posisi Menteri Pertahanan AS biasanya diisi dari kalangan sipil.Hal itu untuk menghindari konflik kepentingan militer di Kementerian Pertahanan AS. Alasan lain adalah masa dinas Austin di Militer AS yang masih terbilang singkat.Pria 67 tahun itu menyelesaikan dinas di Militer AS lima tahun lalu, tepatnya pada 2016. Jika melihat aturannya, dia baru bisa mengambil jabatan pemerintahan setidaknya tujuh tahun setelah masa dinas militer.(ACF)