Tiba di Puerto Rico, Badai Fiona Picu Banjir dan Pemadaman Listrik

San Juan: Badai Fiona tiba di Puerto Rico pada hari Minggu kemarin, tepatnya di pantai sebelah barat daya. Kedatangan topan tersebut memicu pemadaman listrik dan berpotensi mengakibatkan bencana banjir berskala masif di wilayah kepulauan Amerika Serikat tersebut.Dengan kecepatan putaran angin hingga 85 mil (140 kilometer) per jam, Badai Fiona diklasifikasikan sebagai badai Kategori 1, skala terendah Saffir-Simpson.Namun penguatan badai lebih lanjut diperkirakan terjadi dalam 48 jam ke depan, saat badai tersebut mendekati Republik Dominika sebelum nantinya bergerak ke utara menuju perairan terbuka Samudra Atlantik.Pusat Badai Nasional AS (NHS) memperkirakan akan adanya banjir besar terkait Badai Fiona di Puerto Rico dan Republik Dominika.Tidak hanya itu, badan Layanan Cuaca Nasional San Juan juga memperingatkan via Twitter bahwa akan ada banjir bandang yang berpotensi mengancam jiwa, merusak berbagai ruas jalan, daerah perkotaan, dataran rendah serta area dengan drainase yang buruk."Puerto Rico kehilangan semua arus listrik di saat badai Fiona mendekat. Akibat badai tersebut, sistem kelistrikan saat ini tidak berfungsi," ujar Gubernur Pedro Pierluisi dalam sebuah pernyataan di media sosial, seperti dikutip dalam laman MSN, pada Senin, 19 September 2022.Sementara itu, sumber berita lokal melaporkan bahwa banjir telah meluas di bagian tenggara pulau Puerto Rico. Banyak ruas jalan di wilayah tersebut terendam banjir.Di kota Utuado, tepatnya di wilayah pusat pegunungan Puerto Rico, atap rumah sebuah keluarga terbang tertiup angin. Pada 2017, atap rumah mereka juga terbang akibat terjangan Badai Maria.Baca: Naik Drastis, Korban Badai Maria Naik dari 64 Jadi 2.975 NHC juga mengeluarkan peringatan badai tropis untuk Kepulauan Virgin milik AS dan Kepulauan Virgin milik Inggris. Tiupan angin dengan kecepatan maksimum 39 hingga 73 mil per jam diperkirakan melanda dua kepulauan tersebut.Badai Fiona telah menyebabkan kematian. Seorang pria dikabarkan meninggal setelah rumahnya di Guadeloupe hanyut tersapu banjir. Insiden terjadi saat Fiona masih diklasifikasikan sebagai badai tropis.Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan keadaan darurat untuk Puerto Rico pada Minggu kemarin, dan memberi wewenang kepada Badan Manajemen Darurat Federal untuk menyalurkan bantuan.