14 Fakta Mengejutkan Tentang Uang Keluarga Kerajaan Inggris

Inggris: Meski keluarga kerajaan Inggris hanya memegang kekuasaan simbolis, Raja Charles III dan ahli warisnya masih dapat menghasilkan jutaan dollar.Raja dan putra baru Pangeran William dan Pangeran Harry, semuanya menghasilkan uang dari sumber kekayaan pribadi. Selain itu, sebagai anggota keluarga kerajaan yang bekerja, Raja Charles III dan Pangeran William juga mendapat manfaat dari uang pemerintah serta pendapatan dari perkebunan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.Raja yang sedang menjabat menerima Uang atau Hibah Penguasa (Sovereign Grant) dari Kas HM untuk membayar gaji staf rumah tangga, biaya perjalanan resmi, dan pemeliharaan istana.Uang tersebut sendiri berasal dari keuntungan dari Lahan Mahkota (Crown Estate). Dalam anggaran 2021-22, BBC melaporkan bahawa uang penguasa berjumlah sekitar 86,3 euro, dan setara dengan 1,29 euro per orang.Dalam dolar AS, angka-angka itu setara dengan sekitar 98,5 juta USD dan 1,50 USD.Uang Penguasa saat ini bernilai sama dengan 25 persen dari total keuntungan yang didapat Lahan Mahkota. Jadi ketika keuntungan meningkat, begitu pula dengan besaran dari hibah tersebut.Namun, Lahan Mahkota bukan sepenuhnya milik pribadi dari raja maupun keluarga kerajaan. Lahan ini dikelola oleh grup independen dan 85 persen keuntungan sisanya akan masuk ke kas yang memberikan manfaat untuk seluruh penduduk Britania Raya.Kepemilikan Lahan Mahkota sendiri bernilai lebih dari 7,3 miliar euro atau sekitar 8,3 miliar dollar dalam bentuk uang AS. Hal ini mencakup segala sesuatu mulai dari peternakan sapi hingga fasilitas penambangan batu.Kadipaten Lancaster mengacu pada portofolio tanah, properti dan aset yang dipercayakan kepada raja atau ratu Inggris. Tanah ini sendiri memberikan keluarga kerajaan dengan pendapatan dari sumber pribadi di luar Hibah Penguasa.Untuk tahun yang berakhir pada Maret 2022, Kadipaten Lancaster menghasilkan pendapatan bersih sekitar 24 juta euro ata 27,4 juta USD.Sumber uang lain untuk Raja Charles III adalah portofolio investasi pribadi dan lahan pribadi. Lahan ini termasuk Lahan Balmoral dan Sandringham yang telah diberikan kepadanya sejak kematian Ratu Elizabeth II pada 8 September lalu.Forbes sendiri menilai warisan itu bernilai sebesar 500 juta USD. Sementara itu, Istana kerajaan dan Permata Mahkota bukan bagian dari kekayaan pribadinya, karena harus diwariskan kepada penerusnya dan bukan miliknya untuk dijual.Raja Charles III memang memiliki kekayaan bersih tertinggi di antara keluarga kerajaan Inggris dengan 600 juta USD dan sejauh ini merupakan anggota keluarga kerajaan terkaya.Baca: Duh! Raja Charles Tukang Ngatur 'Wajah' Inggris Ketika raja mendapat penghasilan dari Kadipaten Lancaster, Pangeran Wales, William, mendapat penghasilan dari Kadipaten Cornwall. Lahan, yang merupakan salah satu yang tertua dan terbesar di Inggris, tersebar di seluruh Inggris dan berisi properti pertanian, komersial, dan perumahan.Tidak hanya itu,Kadipaten juga mencakup portofolio investasi keuangan.Sebagai Duke (Bangsawan) dari Cornwall yang baru diberi gelar, Pangeran William akan mengambil alih manajemen Kadipaten Cornwall dan menerima surplus bersih tahunan sebagai pendapatan pribadinya."Kadipaten Cornwall saat itu membayar Pangeran Charles sebesar 21 juta euro, hampir 24 juta USD pada tahun tahun lalu sebagai pengawasnya,” menurut laporan dari The Guardian, seperti dikutip dari laman Yahoo News, pada Senin, 26 September 2022.Menurut Forbes, Putri Diana meninggalkan aset senilai 21 juta euro kepada putranya, William dan Harry, untuk disimpan dalam perwalian sampai mereka berusia 25 tahun. Pada setiap ulang tahun ke-30 mereka, mereka diyakini telah menerima sekitar 13,4 juta USD, ditambah bunga yang masih harus dibayar dari ulang tahun mereka yang ke-25 hingga ke-30.Mereka juga menerima koleksi barang-barang pribadinya, termasuk gaun pengantin, perhiasan, foto, surat, dan banyak lagi. Pangeran Harry bahkan menggunakan dua berlian yang dia warisi sebagai bagian dari cincin pertunangan yang dia rancang untuk istrinya yang sekarang, Meghan Markle.Sementara itu, ketika Pangeran William melamar Kate Middleton, dia menghadiahkan kepada Kate cincin menakjubkan berisi safir oval 12 karat, dikelilingi oleh 14 berlian milik ibunya.Sebelum resmi pensiun pada bulan Juli 2017, Pangeran William bekerja sebagai pilot helikopter untuk layanan East Anglian Air Ambulance (Ambulans Udara Anglian Timur). Dia juga sebelumnya pernah bekerja sebagai pilot helikopter penyelamat militer selama tujuh tahun.Menurut PayScale, gaji pilot helikopter sendiri rata-rata sebesar $78 ribu USD.Menurut Discovery Finance, Pangeran Harry bergabung dengan Angkatan Darat Inggris pada tahun 2004 dan secara resmi pensiun pada tahun 2015 setelah dua tur di Afghanistan. Dia naik ke pangkat kapten Korps Udara Angkatan Darat selama karir militernya selama satu dekade, yang memberinya gaji tahunan sebesar 60 ribu USD.CNN melaporkan bahwa orang tua dari Kate Middleton memiliki perusahaan perencanaan acara Party Pieces. Tidak hanya itu, Kate Middleton sendiri bekerja untuk perusahaan tersebut selama beberapa tahun di mana dia merancang dan memproduksi katalog, bekerja pada pemasaran dan mengambil foto.Dia juga mempelopori peluncuran First Birthdays, sebuah divisi dari perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perencanaan pesta untuk bayi. Sementara itu, menurut PayScale, gaji rata-rata perencana acara adalah 45 ribu USD.Kadipaten Cornwall bersifat bebas pajak. Akan tetapi ayahnya, Pangeran Charles, saat itu tetap membayar pajak penghasilan untuk tersebut.Hal ini masih harus ditinjau apakah William akan mengikuti jejak ayahnya.Menurut situs resmi keluarga kerajaan, sang ratu secara sukarela membayar pajak penghasilan dan pajak keuntungan modal pada tahun 1992. Mulai pada tahun 1993, penghasilan pribadinya dikenakan pajak seperti halnya untuk pembayar pajak lainnya.Ratu juga selalu harus membayar Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini adalah pajak konsumsi yang umum di sebagian besar negara di luar Amerika Serikat.Jika penasaran dengan bagaimana keluarga kerajaan Inggris membelanjakan uangnya, jangan bertanya-tanya lagi karena semuanya sebenarnya didokumentasikan.Menurut Ringkasan Hibah Penguasa 2021 resmi milik keluarga kerajaan, pengeluaran kerajaan terbesar untuk tahun ini adalah pemeliharaan properti. Biaya ini mencakup pemesanan jangka panjang Istana Buckingham yang sedang berlangsung saat ini.Biaya properti sendiri mencapai 49,5 juta euro (56,5 juta USD) untuk tahun ini. Pengeluaran terbesar berikutnya adalah gaji staf, yang menelan biaya 24,1 juta euro (27,5 juta USD). Karena besarnya biaya tersebut, Raja Charles bahkan sudah memberi isyarat bahwa dia bermaksud untuk memotong(memecat) staf.Penelitian yang dirilis oleh Charities Aid Foundation pada tahun 2012 menunjukkan bahwa dukungan Ratu Elizabeth II terhadap berbagai badan amal membantu mereka mengumpulkan 1,4 miliar euro per tahun, atau 1,66 miliar USD. Angka tersebut sendiri ada angka terbaru yang tersedia.Anggota keluarga kerajaan memang merupakan pelindung atau presiden dari ratusan organisasi amal, termasuk Palang Merah Inggris dan beberapa organisasi militer.Lahan Mahkota memiliki perumahan dan aset lain yang secara sah dimiliki oleh penguasa, akan tetapi dipercayakan dan diawasi oleh organisasi independen. CBS sendiri melaporkan bahwa Raja tidak dapat menjual properti apa pun di Lahan Mahkota senilai 34,3 miliar USD, yang mencakup Istana Kensington dan Istana Buckingham.