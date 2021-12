250 Karya Elegan Berkompetisi Menjadi Jadi Duta Batik Indonesia-AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Pesona batik Indonesia tidak diragukan lagi keindahannya. Guna menarik perhatian lebih banyak lagi warga Amerika Serikat (AS), diadakan ajang kompetisi Duta Batik Indonesia-AS 'The Best of Both Worlds: Batik as Bridge Between Two Nations' menjadi tema acara final lomba desain batik bertema sama yang dilaksanakan pada Oktober-Desember 2021. Acara grand finale ini diadakan pada 29 Desember pukul 9.00 WIB.Diadakan untuk merayakan Hari Batik Nasional 2021, lomba desain ini mensyaratkan peserta untuk menggabungkan elemen desain dari Indonesia dan AS ke satu desain yang kohesif. Tak lupa, setiap desain harus dilengkapi narasi yang menarik. Untuk memastikan kualitas lomba dan meraih audiensi yang tepat, KJRI Chicago juga menggandeng Balai Besar Kerajinan & Batik sebagai partner.“Makna dari lomba ini adalah batik bukan hanya sekedar sesuatu yang cantik untuk dilihat, tapi juga bisa merekatkan hubungan dua bangsa melalui akulturasi budaya,” ucap Konsul Jenderal RI di Chicago, Meri Binsar Simorangkir, dalam keterangan tertulis KJRI Chicago yang diterima Medcom.id, Jumat 31 Desember 2021.Dalam catatan UNESCO, batik sangat melekat dengan kehidupan di Indonesia, baik dari segi tekniknya, simbolnya, maupun budayanya. “Itulah mengapa narasi harus menarik karena publik AS selalu menyukai cerita yang menghangatkan hati. Di tahun 2021 ini KJRI Chicago mengangkat batik sebagai salah satu tema utama diplomasi publik di Amerika Serikat,” imbuh Meri.Konjen Meri juga menyampaikan bahwa batik hasil karya pemenang akan diproduksi terbatas dan diberikan ke prominent persons di AS. "Ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa, dengan desain pemenang melanglang buana diluar negeri. Mungkin itu sebabnya lebih dari 250 peserta mengirimkan karya mereka, angka submissions yang di luar perkiraan," tuturnya.Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Hendra Yetty mengatakan bahwa tema yang diadopsi oleh KJRI Chicago sangat unik, beda dari tema-tema lomba desain batik pada umumnya."Dengan lomba ini maka tentunya harapannya batik akan bisa lebih dikenal oleh masyarakat AS. Batik itu sangat kaya dan selalu berkembang mengikuti zaman sehingga tepat kalau dijadikan sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan," tutur Hendra.Dari 250 karya yang masuk, tiga karya keluar sebagai pemenang sementara satu menjadi juara favorit pilihan netizen.Karya terbaik jatuh ke I Made Murjaya dengan judul Ceplok Mitra Jagad yang menggambarkan Burung Garuda dan Elang Botak berhadapan diantara bola dunia, menggambarkan hubungan Indo-AS yang seimbang, saling menghormati dan menghargai.Desain batik karya I Made Murjaya. Foto: KJRI Chicago.Pemenang ke-2 dan pemenang ke-3 jatuh ke Agung Sulistyo dengan karya berjudul Harmoni Kebangsaan dan Wahono S dengan Cakra Asih Pinager Lung.Langkah diplomasi batik KJRI Chicago tidak terhenti di lomba ini saja. Saat ini, KJRI Chicago juga tengah mempersiapkan Galeri Batik yang akan mengambil tempat di Indonesian Cultural Center (ICC) KJRI Chicago melalui kerja sama dengan BBKB Yogyakarta.Galeri Batik tersebut nantinya akan memajang tidak hanya kain-kain batik yang cantik dan menarik, tetapi juga cerita pembuatan batik dan lengkap dengan peralatan untuk membuatnya seperti canting, kain mori, dan malam.“Kita harapkan Galeri Batik ini dapat dikunjungi oleh para generasi muda, anak-anak sekolah dan publik Amerika Serikat lainnya, sehingga menimbulkan rasa kekaguman dan ketertarikan terhadap batik dan Indonesia,” pungkas Konjen Meri.