Semarak Berbagai Pesta Rakyat Indonesia di Pantai Barat Utara Amerika Serikat

San Francisco: Peringatan HUT ke-77 RI tidak hanya berlangsung formal dan seremonial. Kegiatan memperingati kemerdekaan negara tercinta Indonesia juga dilakukan secara lebih informal dengan keterlibatan dan inisiatif warga dari berbagai kalangan hingga tingkat bawah.Di beberapa wilayah di Pantai Barat Amerika Serikat (AS) yang masuk dalam wilayah kerja KJRI San Francisco, misalnya, beragam kegiatan dilakukan, mulai pesta rakyat, bazar, peragaan busana dalam rangka Kebaya Goes to UNESCO, hingga lomba rakyat seperti makan kerupuk, balap karung, balap kelereng, lomba olah raga, serta pergelaran hiburan rakyat lainnya.Di Mission Oaks Community Centre, Sacramento pada 20 Agustus, ibu kota negara bagian California, bersama KJRI San Francisco, Indonesian Diaspora Network (IDN) California Utara menginisiasi kegiatan Bazar Nusantara. Acara diisi dengan pertunjukan grup musik dan tarian, fashion show kebaya, serta bazar yang menampilkan ragam kuliner dari berbagai daerah di Indonesia.Perayaan HUT ke-77 RI di Boise. (KJRI San Francisco)Tidak kurang dari 600 orang pengunjung memadati kegiatan yang berlangsung dari pukul 15.00 hingga pukul 22.00 tersebut. Mereka datang dari berbagai kota dan negara bagian, mulai dari masyarakat dan diaspora Indonesia, kelompok profesional, komunitas bisnis, mahasiswa dan beragam organisasi nirlaba dan sosial di wilayah Pantai Barat bagian Utara AS.Ratusan pengunjung terlihat khidmat dan menghayati setiap lirik yang dinyanyikan. Di awal kegiatan, semuanya mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mereka juga menikmati kemeriahan pertunjukan musik dan tarian tradisional, seperti Joged Bumbung, Condong, Tor-Tor, dan Jaipongan. Bahkan banyak pengunjung warga lokal AS terlihat mengekspresikan keseruannya ketika gabung menari Poco-Poco dan goyang Maumere bersama."Antusiasme yang besar dari masyarakat dan diaspora Indonesia pada acara ini adalah hal yang sangat positif sebagai sarana untuk semakin memperkuat persatuan di antara mereka sekaligus terus mendorong semangat nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan dalam rangka merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia," ungkap Konjen Prasetyo Hadi, dalam keterangan tertulis KJRI San Francisco yang diterima Medcom.id, Selasa, 23 Agustus 2022.Sebagai bagian dari pelayanan publik, KJRI San Francisco juga memanfaatkan momentum acara rakyat ini dengan menggelar Warung Konsuler – sebuah upaya jemput bola guna memberikan pelayanan, penggantian paspor, dan konsultasi kekonsuleran kepada masyarakat yang datang.Kemeriahan pesta rakyat seperti ini juga membuktikan kecintaan masyarakat dan diaspora Indonesia, khususnya di wilayah California bagian Utara."Masyarakat dan diaspora Indonesia menunggu-nunggu momen peringatan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini ibaratnya sebagai pelepas dahaga masyarakat untuk berkreasi dan berkumpul kembali setelah lebih dari dua tahun lamanya tidak dapat beraktivitas banyak karena pandemi Covid-19," ujar Surya Ginting, Presiden Indonesian Diaspora Network (IDN) wilayah California bagian Utara.Selama acara berlangsung, banyak pengunjung terlihat rela antri menunggu giliran membeli aneka kuliner yang disediakan. Mulai dari nasi padang, batagor, baso tahu (siomay), gado-gado, gudeg, sate, mi goreng, gorengan bakwan, peyek, berbagai aneka kue dan martabak, serta kopi dan aneka minuman khas Indonesia seperti bajigur, bandrek turut memanjakan mereka yang hadir.Acara seperti ini juga memainkan perannya dalam memperkuat nation branding, khususnya promosi kekhasan kuliner Indonesia karena dihadiri juga oleh banyak warga lokal AS.Sementara itu, di Wilayah San Francisco Bay Area (SFBA) dan negara bagian lainnya, seperti Idaho, Oregon dan Washington State, juga tak kalah menariknya dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka itu, Indonesian Moslem Community (IMC) - SFBA dan beberapa komunitas Indonesia lainnya menggelar berbagai lomba tradisional rakyat pada 21 Agustus 2022.Tepatnya di Murphy Park, Kota Milpitas, California acara lomba rakyat itu berlangsung. Ratusan masyarakat dan diaspora Indonesia pun datang dari berbagai kota, di antaranya San Jose, San Mateo, San Francisco, Freemont, Pleasanton, bahkan Honolulu, Hawai dan negara bagian lainnya. Mereka berasal dari beragam kalangan dan usia, orang tua, remaja hingga anak-anak."Kami sangat senang dapat hadir untuk turut memeriahkan acara rakyat ini karena tidak hanya memperingati merdekanya Indonesia tetapi juga kembali menyemarakkan berbagai lomba tradisional rakyat yang belakangan semakin jarang dikenal terutama oleh generasi muda dan anak-anak," imbuh Konjen Prasetyo Hadi.Berbagai lomba tradisional tersebut diikuti oleh semua kelompok usia yang hadir, mulai dari balap karung, makan kerupuk, balap bakiak, tebak lagu, hingga catur dan tarik tambang.Salah satu tokoh diaspora Indonesia, Arie Quick, yang menjadi bagian dari penyelenggara acara tersebut, mengungkapkan bahwa acara permainan tradisional rakyat ini dapat berperan sebagai media silaturahmi warga dan diaspora agar bisa saling berbaur bersama. Dipilihnya permainan tradisional adalah upaya mengingat masa-masa sebelum pandemi serta diharapkan mempererat kekompakan di antara masyarakat dan diaspora Indonesia.Perayaan HUT ke-77 RI di Sacramento. (KJRI San Francisco)Acara juga didukung dengan partisipasi beberapa tokoh diaspora Indonesia lainnya, Dian dan Utami, pasangan suami istri yang terkenal aktif ikut mengorganisir acara dan kepiawaiannya dalam mengiringi lagu-lagu kejuangan dan Indonesia Raya karena mereka juga sebagai personil Gowes Band Indo-San Francisco, suatu organisasi sepeda yang aktif di wilayah San Francisco Bay Area.Sementara itu di Kota Boise, negara bagian Idaho, Indo-Idaho Inc sebuah organisasi diaspora Indonesia, yang didukung oleh KJRI San Francisco, juga menyelenggarakan kegiatan memperingati HUT RI yang bertajuk "Indonesian Cultural and Heritage Day."Di Kota yang dijuluki dengan “City of Trees” itu, selain lomba tradisional rakyat, masyarakat dan diaspora Indonesia juga menggelar pertandingan badminton bahkan pertunjukan seni budaya di antaranya berbagai tari adat dan angklung. Bahkan banyak warga lokal AS dan warga negara lain seperti Malaysia dan India, juga hadir dalam keseruan lomba rakyat, kompetisi olah raga dan acara budaya tersebut.Salah satu pejabat tinggi Pemerintah Kota Boise juga menyempatkan hadir pada acara HUT RI tersebut. Kate Neslon, Direktur Kemitraan Komunitas Pemerintah Kota Boise yang hadir, menyampaikan selamat atas HUT RI ke-77 sekaligus mengungkapkan masyarakat dan diaspora Indonesia menjadi bagian penting dari warga Kota Boise khususnya dan Idaho umumnya."Organisasi Indo-Idaho terlihat sangat aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Keragaman budaya Indonesia telah memperkaya multikulutalitas budaya masyarakat di Idaho," katanya. Kehadiran wakil dari Pemerintah Boise tersebut menunjukkan atensi dan dukungan pemerintah daerah pada komunitas warga dan diaspora Indonesia sebagai bagian dari warga Idaho yang dikenal begitu plural.Presiden Indo-Idaho Inc, Arin Hening, mengatakan bahwa acara peringatan HUT RI yang berbalut acara budaya ini dimaksudkan tidak hanya untuk menjaga rasa nasionalisme dan kecintaan warga dan diaspora Indonesia. "Kegiatan ini juga diharapkan untuk memberikan warna kultur Indonesia sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di negara bagian Idaho dan sekitarnya yang multikultural," tuturnya.Kemeriahan dan keseruan berbagai acara pesta rakyat di wilayah Pantai Barat bagian Utara AS masih akan terus berlangsung hingga September mendatang. Menurut catatan KJRI San Francisco, kegiatan bersama masyarakat dan diaspora Indonesia untuk memperingati HUT RI tahun ini di wilayah kerjanya juga akan diselanggarakan di beberapa daerah, di antaranya di Kota Renton (Washington) pada 27 Agustus dan Kota Tigard (Oregon) pada 3 September.Di sela-sela itu, KJRI San Francisco juga telah menjadwalkan kedatangan grup band kenamaan Indonesia, D’Masiv, yang akan menghibur masyarakat dan diaspora Indonesia di KJRI San Francisco dan Kota Danville pada 28-29 Agustus.Berbagai rangkaian kerja sama peringatan HUT RI bersama masyarakat tersebut menunjukkan semangat kegotongroyongan dan kekompakan dari berbagai elemen masyarakat dan diaspora yang dihimpun oleh KJRI San Francisco untuk saling berlomba secara positif menggaungkan kebanggaannya kepada hari kemerdekaan Indonesia. Menurut Konsul Pensosbud, Mahmudin Nur Al-Gozaly, momentum semakin baiknya suasana pasca Covid-19 saat ini telah meningkatkan kembali semangat dan antusiasme masyarakat.Berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT RI tersebut juga merupakan sarana untuk mengonsolidasikan segenap potensi warga Indonesia melalui kesenian dan kebudayaan serta mempererat ikatan kultural di antara masyarakat dan diaspora Indonesia yang berdomisili di AS. Hal tersebut pada gilirannya diharapkan dapat semakin menguatkan citra positif bangsa Indonesia dengan berbagai kekayaan ragam budayanya.Baca: HUT ke-77 RI, LED Merah Putih Warnai Balai Kota San Francisco