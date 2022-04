AS Jatuhkan Sanksi kepada Dua Putri Putin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Dua putri dewasa Presiden Rusia Vladimir Putin telah dimasukkan dalam sanksi baru yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS). Selain itu sanksi juga diarahkan kepada Perdana Menteri Mikhael Mishustin.Selain sanksi yang ditujukan pada putri dewasa Putin, Mariya Putina dan Katerina Tikhonova, AS menargetkan Perdana Menteri Mikhail Mishustin, istri dan anak-anak Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, dan anggota Dewan Keamanan Rusia . Ini termasuk kepada mantan presiden dan perdana menteri Dmitry Medvedev.Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia akan "menimbulkan rasa sakit" pada Putin saat dia meluncurkan putaran lain hukuman finansial yang akan dikenakan terhadap Moskow.Para pejabat AS melukiskan potret masa depan ekonomi Rusia yang semakin mengerikan di bawah beban sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan UE sebagai tanggapan atas invasi Putin ke Ukraina . Gedung Putih mengatakan, sistem keuangan Rusia "dekat di ambang kehancuran".Biden bersumpah untuk "terus meningkatkan biaya ekonomi dan meningkatkan rasa sakit bagi Putin dan semakin meningkatkan isolasi ekonomi Rusia", sambil membual bahwa tindakan yang telah diambil AS sejauh ini diperkirakan akan menyusutkan produk domestik bruto Rusia hingga dua digit tahun ini.“Sanksi kami kemungkinan akan menghapus keuntungan ekonomi Rusia selama 15 tahun terakhir,” kata Biden, seperti dikutip dari Irish Independent, Kamis 7 April 2022.“Dan karena kami telah memotong Rusia dari mengimpor teknologi seperti semikonduktor dan keamanan enkripsi dan komponen penting dari teknologi kuantum yang mereka butuhkan untuk bersaing di abad ke-21, kami akan melumpuhkan kemampuan Rusia untuk pertumbuhan ekonominya selama bertahun-tahun untuk datang,” ungkapnya.Seorang pejabat senior pemerintah AS yang memberi tahu wartawan tentang sanksi terbaru mengatakan, efek gabungan dari rezim sanksi AS dan Uni Eropa telah secara signifikan mengurangi kualitas hidup warga Rusia dan memperkirakan bahwa penurunan itu akan terus berlanjut.“Kenyataannya adalah negara ini sedang mengalami isolasi ekonomi dan keuangan dan teknologi. Dan pada tingkat ini, itu akan kembali ke standar hidup gaya Soviet dari tahun 1980-an,” katanya.“Putin sendiri mengatakan, sanksi akan membutuhkan perubahan struktural yang mendalam pada ekonomi Rusia untuk menghadapi realitas baru, termasuk inflasi dan pengangguran – mereka tidak siap untuk benteng ekonomi mereka runtuh. dan itulah yang terjadi,” sebut pejabat AS itu.Di antara hukuman terbaru yang dikenakan terhadap Moskow adalah larangan menggunakan aset milik bank sentral Rusia untuk membayar kewajiban utang negara. Pejabat itu mengatakan efek larangan itu adalah bahwa Moskow "sekarang harus mencari sumber dolar baru dari luar AS, dan untuk menemukan rute pembayaran baru, selain bank AS, untuk menghindari gagal bayar".“Itulah pilihan Rusia tentang bagaimana kelanjutannya, bahkan jika Rusia memanfaatkan sumber mata uang keras lainnya untuk tetap menjalankan kewajiban utangnya yang akan diterjemahkan menjadi lebih sedikit sumber daya yang tersedia bagi Putin untuk mendanai mesin perangnya,” menurut pejabat AS ini.Pada Selasa, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyebut sistem keuangan Rusia ‘hampir runtuh’ ??dan mengatakan seberapa cepat Moskow mulai gagal membayar utangnya tergantung pada keputusan yang dibuat negara itu sebagai tanggapan atas hasil sanksi.“Semakin sulit bagi Presiden Putin untuk mendanai perang ini, setiap hari. Itu berdampak,” tambahnya.Ditanya oleh Bloomberg News apakah Gedung Putih memiliki jadwal khusus kapan Rusia mungkin mulai gagal membayar utangnya, Psaki mengatakan pemerintah tidak memiliki jawaban yang tepat dan bahwa mereka akan tertarik untuk mendengar kerangka waktu yang disarankan oleh outlet berita keuangan tersebut.“Saya tidak memiliki penilaian tentang itu, saya berharap untuk membaca penilaian Bloomberg tentang itu, tetapi saya tidak memiliki penilaian dari sini. Itu sebagian tergantung pada keputusan apa yang mereka (Rusia) buat,” katanya.“Inflasi meroket di 15 persen, traksi, penyempitan ekonomi ada satu yang kami proyeksikan juga turun 15 persen, bisnis sektor swasta tidak berinvestasi di Rusia, dan Presiden Putin makin terkucilkan,” lanjutnya.“Ini semua adalah hasil dari upaya terkoordinasi untuk menerapkan konsekuensi ekonomi dan keuangan yang memiliki efek luar biasa,” pungkas Psaki.