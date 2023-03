Wapres AS Kamala Harris Memulai Tur Afrika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris memulai perjalanan selama seminggu ke benua Afrika mulai akhir pekan ini. Harris akan menjadi wanita kulit hitam pertama yang mengunjungi benua itu sebagai wapres AS.Kunjungan ini akan terjadi delapan tahun setelah Barack Obama , presiden kulit hitam pertama di AS, melakukan perjalanan ke benua tersebut selama menjabat.Pejabat pemerintah AS yang meninjau perjalanan Harris mengatakan bahwa ekspedisi tersebut "berorientasi pada masa depan" untuk memperdalam hubungan dan menggambarkan Afrika sebagai tempat investasi, bukan lokasi penyaluran bantuan. Tema tersebut sudah ditekankan Harris pada Desember lalu saat KTT AS-Afrika di Washington, satu-satunya sejak 2014, yang dipandu oleh Obama.Dalam tur ini, Harris akan membangun pernyataan yang dibuat di KTT, di mana dirinya menggembar-gemborkan komitmen AS untuk berinvestasi dalam inovasi dan kreativitas di seluruh benua Afrika.Ia juga akan mengumumkan bahwa Presiden Joe Biden hendak menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk Dewan Penasihat Presiden tentang Keterlibatan Diaspora Afrika yang bertujuan menyediakan saran dan rekomendasi tentang bagaimana memperkuat hubungan antara Afrika dan AS."Saya pergi ke Afrika untuk berbicara dengan para pemimpin Afrika tentang apa yang kami, sebagai Amerika Serikat, siapkan untuk berperan dalam berinvestasi di masa depan benua tersebut," kata Harris dalam wawancara radio, seperti dikutip dari laman Anadolu Agency, Minggu, 26 Maret 2023."Wakil presiden akan mengunjungi tiga negara Afrika di mana pemerintah berinvestasi dalam demokrasi, khususnya pada saat kita tahu ada resesi demokrasi global," kata seorang pejabat administrasi senior perihal kunjungan Harris.Harris akan mengunjungi Ghana, Tanzania dan Zambia, di mana dirinya hendak menggelar pertemuan dengan para pemimpin, dengan fokus pada pembangunan ekonomi, perubahan iklim dan ketahanan pangan, di antara isu-isu lainnya. Ia dijadwalkan tiba hari ini di ibu kota Ghana, Accra.Para ahli mengatakan Harris harus menyampaikan ketulusan AS atas komitmen jangka panjangnya untuk benua Afrika. Ia juga harus dapat menindaklanjuti janji sebelumnya bahwa AS akan menjadi "mitra yang lebih baik" dibanding Tiongkok terkait stabilitas ekonomi.Harris akan melihat salah satu contoh paling jelas dari pengaruh Tiongkok ketika mendarat di Bandara Internasional Kenneth Kaunda di Zambia yang baru direnovasi di Lusaka. Renovasi tersebut dibiayai dan dirancang dengan uang Tiongkok.Iring-iringan mobil wakil presiden kemungkinan akan melewati jalan yang juga dibiayai pinjaman Tiongkok. Perjalanan Harris adalah yang terbaru oleh pejabat AS yang berencana mengunjungi atau pernah mengunjungi Afrika.Baca juga: Bikin Tiongkok Panas, Wapres AS Kunjungi Pulau Filipina di Laut China Selatan Ibu negara AS Jill Biden kembali dari perjalanannya ke Afrika bulan lalu. Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas-Greenfield juga telah berkunjung di awal 2023.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melakukan perjalanan ke Ethiopia dan Niger pekan lalu, dan Biden diperkirakan akan mengunjungi benua itu di tahun ini.