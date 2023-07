Setelah Lama Merengek, PM Israel Akhirnya dapat Undangan ke AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Israel Isaac Herzog akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden minggu ini dan berpidato di depan Kongres. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia juga mendapat undangan presiden.Presiden Biden telah mengundang Netanyahu ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak Netanyahu kembali menjabat pada Desember. Ini meredakan ketegangan berbulan-bulan antara kedua pemimpin.Kantor Netanyahu mengatakan bahwa Biden mengajukan undangan dalam panggilan telepon "hangat dan panjang" pada Senin 17 Juli 2023 malam, menjelang kunjungan ke Washington oleh Presiden Herzog yang sampai Senin malam dilihat secara luas sebagai sedikit untuk Netanyahu.Undangan tersebut membatalkan keputusan Biden pada Maret untuk menghindari pertemuan dengan Netanyahu "dalam waktu dekat".Biden baru-baru ini menggambarkan koalisi Tuan Netanyahu sebagai "salah satu yang paling ekstremis" sejak tahun 1970-an, dan menyuarakan penentangan khusus terhadap keputusan Netanyahu untuk merusak kekuatan Mahkamah Agung Israel , membangun lebih banyak rumah Israel di Tepi Barat yang diduduki, dan secara surut mengesahkan permukiman Israel yang dibangun di wilayah tersebut tanpa persetujuan pemerintah.“Presiden Biden menegaskan kembali dalam konteks perdebatan saat ini di Israel tentang reformasi peradilan perlunya konsensus seluas mungkin, dan bahwa nilai-nilai demokrasi bersama selalu dan harus tetap menjadi ciri khas hubungan AS-Israel,” kata Juru Bicara untuk Dewan Keamanan Nasional John Kirby, seperti dikutip The New York Times, Selasa 18 Juli 2023.Pengumuman itu muncul sebagai kekecewaan bagi oposisi Israel yang telah meminta pemerintahan Biden untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap perombakan yudisial oleh Netanyahu.Netanyahu, yang memimpin pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel, sekarang diharapkan untuk bergerak maju dengan rencana kontroversial untuk membatasi pengaruh peradilan negaranya. Rencana itu telah memicu keresahan politik di Israel dan menuai kritik keras dari Biden, yang mengatakan bahwa kemitraan AS-Israel harus berakar pada pendekatan bersama terhadap demokrasi.Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk kunjungan Netanyahu, dan tidak jelas apakah undangannya ditujukan ke Gedung Putih atau bagian lain negara itu. Tetapi undangan tersebut menghilangkan beberapa ketegangan yang membayangi kunjungan Selasa oleh Herzog, yang akan bertemu dengan Biden sebelum memberikan pidato bersama ke Kongres pada Rabu 19 Juli 2023.Sambutan bipartisan untuk Herzog, yang posisinya sebagian besar seremonial, mencerminkan bagaimana pemerintah Amerika Serikat melihat Israel sebagai sekutu strategis dan militer utama di Timur Tengah. Amerika Serikat memberi Israel bantuan tahunan hampir USD3,8 miliar, senjata dan teknologi pertahanan dalam jumlah besar, perlindungan diplomatik yang luas di Dewan Keamanan PBB dan bantuan penting dalam membangun aliansi baru dengan negara-negara Arab.Undangan Herzog ke Washington telah membuat marah beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat, yang mengatakan bahwa Herzog adalah wakil dari Netanyahu dan bahwa mereka akan memboikot pidatonya untuk memprotes kebijakan Israel terhadap Palestina.Terlepas dari gesekan dengan Netanyahu, pemerintahan Biden terus menangkal tindakan terhadap Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas perlakuannya terhadap Palestina. Gedung Putih juga menginvestasikan banyak upaya dalam memediasi normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi, salah satu tujuan utama kebijakan luar negeri Netanyahu.Tetapi Biden dan pemerintahannya tetap mengungkapkan rasa frustrasi yang semakin besar atas peningkatan pemukiman Israel di Tepi Barat. AS melihat itu sebagai hambatan utama untuk pembentukan negara Palestina bersama Israel—hasil yang tetap menjadi solusi pilihan pemerintahan Biden untuk konflik Israel-Palestina, bahkan ketika semakin banyak analis menyimpulkan bahwa negara Palestina tidak lagi mungkin.Washington juga menolak keras komentar beberapa rekan kabinet Netanyahu yang lebih ekstrim, khususnya Bezalel Smotrich, menteri keuangan, yang mengatakan negara Israel harus "menghapus" sebuah kota Palestina di pusat kekerasan baru-baru ini. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Ned Price, menyebut komentar itu "tidak bertanggung jawab dan menjijikkan".Bagi beberapa kritikus Israel terhadap Netanyahu, sikap pemerintahan Biden belum cukup kuat, sebuah persepsi yang diperkuat oleh undangan pada Senin. Pengunjuk rasa anti-pemerintah telah berkumpul di luar cabang Kedutaan Besar AS di Tel Aviv setidaknya dua kali dalam beberapa hari terakhir, beberapa dari mereka membawa spanduk memohon kepada Biden untuk ‘Selamatkan kami!’Tetapi bagi para pendukung Netanyahu, pendekatan Biden sudah terlalu kuat. Amichai Chikli, menteri Netanyahu untuk urusan diaspora mengatakan, keberatan Biden "diatur sebelumnya" oleh oposisi Israel. Dia juga memberi tahu Duta Besar AS, Thomas R. Nides, untuk "mengurus urusan Anda sendiri" setelah diplomat AS menyarankan agar Netanyahu memperlambat pemeriksaan yudisialnya.