AS Mulai Tawarkan Booster Vaksin ke Masyarakat 20 September

New York: Amerika Serikat (AS) akan mulai memberikan booster vaksin covid-19 secara luas mulai 20 September mendatang. Langkah ini diambil untuk melindungi warga dari varian Delta covid-19.Angka kasus pandemi covid-19 di Negeri Paman Sam melonjak tajam dalam beberapa waktu terakhir. Kebanyakan diketahui strain Delta.Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS mengatakan, penawaran dosis ketiga vaksin covid-19 diberikan kepada warga AS yang telah menerima inokulasi awal dua dosis -,vaksin Pfizer dan Moderna,- setidaknya delapan bulan sebelumnya."Ini adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari varian baru yang mungkin muncul," kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden kepada awak media di Gedung Putih."Booster vaksin akan membuat Anda lebih aman dan (antibodi terbentuk) lebih lama. Ini akan membantu mengakhiri pandemi lebih cepat," imbuhnya dilansir dari AFP, Kamis, 19 Agustus 2021.Pemerintah AS mengharapkan untuk memberikan 100 juta suntikan booster secara gratis di sekitar 80.000 lokasi di seluruh negeri.Dosis booster awal akan diberikan kepada orang Amerika yang menerima vaksin dua dosis. Namun, para pejabat mengatakan mereka mengantisipasi bahwa mereka yang disuntik vaksin Johnson & Johnson, juga akan membutuhkan booster."Anda ingin keluar dari virus," Anthony Fauci, kepala penasihat medis Presiden Joe Biden."Jika Anda menunggu sesuatu yang buruk terjadi sebelum Anda menanggapinya, Anda berada jauh di belakang kemampuan penuh kalian yang sebenarnya untuk menjadi responsif," terangnya.Ada banyak bukti bahwa perlindungan dari vaksin covid-19 berkurang setelah enam bulan atau lebih. Kurangnya perlindungan terutama ditemukan pada orang tua dengan kondisi kesehatan yang mendasarinya.Menurut para pejabat kesehatan, vaksin covid-19 resmi AS telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi risiko penyakit parah, rawat inap, dan kematian.(FJR)