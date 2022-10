Semakin Mendunia, Kebaya Goes to UNESCO Hadir di Denmark

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kopenhagen: Persatuan Ibu-ibu Indonesia di Denmark (PERBUIN) bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Kopenhagen dan didukung oleh KBRI Kopenhagen, kembali mempromosikan batik dan kebaya Indonesia.Mereka menyelenggarakan kegiatan gathering, dan berjalan layaknya fashion show di Ofelia Plads (seberang Opera House), Amalienborg Palace dan Nyhavn, yang merupakan tempat2 ikonik di Kopenhagen. Dengan mengenakan kebaya lengkap dengan kain batik, para ibu-ibu ini berpartisipasi untuk mendukung suksesnya gerakan 'Kebaya Goes to UNESCO.'Kegiatan ini diikuti sekitar 40 ibu-ibu asal Indonesia, yang bermukim di Kota Kopenhagen dan Kota Odense, Denmark. Sementara sekitar 12 orang yang bermukim di Jylland juga telah melaksanakan kegiatan serupa beberapa hari sebelumnya.Sebagian dari mereka bersuamikan warga negara Denmark dan bekerja di berbagai bidang pekerjaan, maupun ibu rumah tangga."Kebaya Goes to UNESCO" yang dipelopori oleh tradisikebaya.id ini berlangsung sejak 9 Agustus hingga 9 Desember 2022."Gerakan ini sebagai ikhtiar untuk mendaftarkan Kebaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ke UNESCO," kata KBRI Kopenhagen dalam pernyataannya, Jumat, 14 Oktober 2022.Banyak organisasi DWP dan masyarakat Indonesia di perantauan, para diaspora Indonesia seperti di Amerika Serikat dan kota besar di Eropa lainnya yang juga turut berpartisipasi untuk mendukung gerakan ini."Harapannya, kebaya semakin dilestarikan dan dikenal, tidak hanya oleh para generasi muda kita, namun juga oleh masyarakat internasional sebagai busana khas wanita Indonesia," pungkas mereka.Baca: Dharma Wanita KBRI Kolombo Ikut Kampanyekan 'Kebaya Goes to UNESCO'