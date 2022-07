Ada Kekhawatiran Tiongkok Tembak Pesawat Pelosi jika Terbang ke Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pentagon mengaku tidak khawatir atas laporan T iongkok akan menembak jatuh pesawat Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi jika dia mengunjungi Taiwan. Ini diutarakan setelah Tiongkok memperingatkan AS akan 'menanggung semua konsekuensi’.“Jika Pelosi melakukan perjalanan ke Taiwan , yang masih merupakan ketidakpastian, militer AS akan meningkatkan pergerakan pasukan dan asetnya di kawasan Indo-Pasifik,” kata para pejabat AS, seperti dikutip dari The Daily Mail, Kamis 28 Juli 2022.Para pejabat menolak untuk memberikan rincian rencana mereka, tetapi mengatakan bahwa jet tempur, kapal, aset pengawasan dan sistem militer lainnya kemungkinan akan digunakan untuk memberikan perlindungan tumpang tindih untuk penerbangannya ke Taiwan dan kapan saja di darat di sana.“Militer AS juga dilaporkan mempertimbangkan untuk mengerahkan gugus tugas multi-domain yang akan memanfaatkan kemampuan rudal, elektronik, dan siber secara terintegrasi di Asia,” menurut media Jepang, Nikkei News.Setiap perjalanan ke luar negeri oleh seorang pemimpin senior AS memerlukan keamanan tambahan. Tetapi para pejabat mengatakan minggu ini bahwa kunjungan Pelosi ke Taiwan -,yang akan menjadi pejabat terpilih AS dengan peringkat tertinggi untuk mengunjungi pulau itu sejak 1997,- akan melampaui tindakan pencegahan keamanan biasa untuk perjalanan ke tujuan yang kurang berisiko.Itu terjadi ketika Tiongkok memperingatkan hari ini bahwa Washington akan 'menanggung konsekuensinya' jika Pelosi mengunjungi Taiwan. Ancaman dilayangkan beberapa hari setelah mengancam akan mengambil 'tindakan tegas dan tegas' terhadap AS jika perjalanan itu dilanjutkan."Jika AS mendorong maju dan menantang garis bawah Tiongkok, pihak AS akan menanggung semua konsekuensi yang timbul darinya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian pada konferensi pers reguler.23 juta penduduk Taiwan yang berpemerintahan sendiri hidup di bawah ancaman invasi terus-menerus oleh Negeri Tirai Bambu. Tiongkok selama inimemandang pulau itu sebagai wilayahnya dan berjanji suatu hari akan merebutnya, dengan kekerasan jika perlu.Di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Tiongkok, Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping diperkirakan akan berbicara pada Kamis dalam apa yang akan menjadi panggilan kelima antara para pemimpin.Tiongkok mengatakan kemarin bahwa setiap kunjungan Pelosi ke Taiwan akan dilihat sebagai langkah untuk 'mendukung kemerdekaan Taiwan' dan Beijing tidak akan 'menutup mata' untuk itu.Beijing dan pakar militer Tiongkok telah memperingatkan bahwa kunjungan dapat menyebabkan risiko konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua negara."Sebagai pemimpin nomor tiga dalam pemerintahan AS, jika Pelosi bersikeras untuk datang ke Taiwan, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada hubungan antara pemerintah Tiongkok dan AS, serta kedua militer, yang mengarah pada eskalasi ketegangan lebih lanjut di Selat Taiwan,” kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok Tan Kefei kemarin."Militer Tiongkok tidak akan menutup mata terhadapnya, dan akan merespons dengan mengambil tindakan tegas untuk menggagalkan setiap campur tangan eksternal dan upaya pemisahan diri ‘kemerdekaan Taiwan’, untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial," kata Tan.Di bawah kebijakan satu-China, Washington tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi terikat oleh hukum AS untuk memberikan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri. Gedung Putih dengan cepat menegaskan kembali bahwa sikapnya tidak berubah meskipun ada spekulasi tentang kemungkinan perjalanan Pelosi.Jenderal AS Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan bahwa militer AS akan 'memastikan' kunjungan Pelosi akan aman, sambil menambahkan bahwa diskusi tentang perjalanan tertentu masih prematur.“Jika ada keputusan yang dibuat bahwa Pelosi atau siapa pun akan melakukan perjalanan dan mereka meminta dukungan militer, kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan keamanan kunjungan mereka. Dan aku hanya akan berhenti di situ,” tegas Milley.Perjalanan itu sedang dipertimbangkan pada saat Tiongkok telah meningkatkan apa yang digambarkan AS dan sekutunya di Pasifik sebagai konfrontasi satu lawan satu yang berisiko dengan militer lain untuk menegaskan klaim teritorialnya yang luas.Insiden tersebut termasuk penerbangan jarak dekat yang berbahaya yang memaksa pilot lain berbelok untuk menghindari tabrakan, atau gangguan atau halangan terhadap awak kapal dan udara, termasuk dengan laser yang menyilaukan atau meriam air.