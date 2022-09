Pangeran William dan Kate Diberi Gelar Bangsawan Terbaru Setelah Kematian Ratu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Gelar kebangsawanan Duke dan Duchess baru diberikan kepada Pangeran William dan istrinya, Kate Middleton . Keduanya diberikan gelar baru setelah kematian Ratu Elizabeth Kematian Ratu Elizabeth pada Kamis 8 September 2022 membuat pergeseran baru dalam jajaran kebangsawanan Inggris . Willam dan Kate akan memegang gelar baru Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge.Perubahan gelar mereka ini dilakukan secara halus dan hampir tidak kentara, yaitu dengan sedikit perubahan pada nama yang dilakukan di media sosial mereka. Gelar bangsawan dari Cornwall ini sebelumnya adalah satu dari banyak gelar yang dipunyai oleh Charles, sebelum akhirnya menjadi Raja Charles III setelah kematian dari ibunya.Selain itu, William juga kemungkinan besar juga akan mendapatkan gelar ayahnya yang sebelumnya, yaitu Prince of Wales atau Pangeran Wales. Namun hal ini tidak akan terjadi sampai Charles memberikan gelar tersebut pada William.Sementara itu, William sudah sampai ke Balmoral bersama dengan paman dan bibinya, Pangeran Edward dan istrinya, Sophie dari bandara Aberdeen ke kastil Balmoral. Sementara itu, Pangeran Harry, adik dari William datang sendiri, dan Charles, Camilla dan Putri Anne sudah hadir terlebih dahulu.Kate, istri William tetap tinggal di Windsor untuk menjemput ketiga anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis pada hari pertama mereka bersekolah di sekolah baru mereka dekat Ascott.Sampai dengan saat ini, Kate dan William sendiri belum mengeluarkan pernyataan mereka setelah kematian dari Ratu Elizabeth II. Namun, mereka telah mengeluarkan pernyataan yang dibuat oleh Charles.“Sang ratu meninggal dunia dengan tenang di Balmoral pada siang ini. Permaisuri dari Raja dan penguasa monarki dari Ratu akan tetap tinggal di Balmoral pada sore ino dana akan kembali ke London esok hari,” ujar pernyataan Charles soal kematian Sang Ratu pada Kamis 8 September, yang dikutip dari laman Yahoo News, pada Jumat, 9 September 2022.Gelar Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge sendiri bukan satunya gelar bangsawan yang dimiliki oleh pasangan William dan Kate. William, sebenarnya lebih dikenal sebagai Pangeran William, namun pasangan tersebut juga membanggakan julukan lain, yaitu Earl dan Countess Strathearn.Pasangan ini kemudian juga diberikan gelar Skotlandia dari Sang Ratu pada saat hari pernikahan mereka, dikarenakan hal ini sudah menjadi tradisi keluarga kerajaan untuk bangsawan senior yang menikah untuk diberikan gelar kewilayahan. Di Irlandia sendiri mereka dikenal sebagai Baron and Lady of Carrickfergus.