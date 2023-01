AS Perkuat Sanksi Untuk Tentara Bayaran Rusia, Wagner

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) pada Kamis 26 Januari 2023 meningkatkan sanksi terhadap Grup Wagner. Sanksi AS itu melabeli perusahaan tentara bayaran Rusia yang bertempur di Ukraina tersebut, sebagai organisasi kriminal transnasional yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.Wagner telah kalah dalam pertempuran untuk merebut kota Bakhmut dan Soledar di wilayah Donetsk timur Ukraina, di mana pejabat Barat dan Ukraina mengatakan pihaknya menggunakan narapidana sebagai umpan meriam.Kementerian Keuangan AS, sebagai bagian dari tindakan yang menargetkan puluhan orang dan entitas dalam upaya untuk menurunkan kemampuan Rusia untuk berperang , mengatakan pihaknya menetapkan Wagner Group sebagai "organisasi kriminal transnasional yang signifikan" pada hari Kamis."Personel Wagner telah terlibat dalam pola aktivitas kriminal serius yang sedang berlangsung, termasuk eksekusi massal, pemerkosaan, penculikan anak, dan kekerasan fisik di Republik Afrika Tengah (CAR) dan Mali," kata Kementerian Keuangan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Jumat 27 Januari 2023.Itu sebelumnya menunjuk Wagner di bawah program sanksi Rusia dan Ukraina. Kedutaan Rusia di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.Washington juga menunjuk entitas lain yang dituduh mendukung operasi militer Grup Wagner, termasuk perusahaan teknologi Joint Stock Company Terra Tech (Terra Tech) yang berbasis di Rusia, dan menargetkan kompleks industri pertahanan Rusia.reasury ditunjuk Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co LTD yang berbasis di Tiongkok, yang dikenal sebagai Spacety China, menuduhnya menyediakan Wagner dengan citra satelit radar di atas lokasi di Ukraina ke Terra Tech."Gambar-gambar ini dikumpulkan untuk memungkinkan operasi tempur Wagner di Ukraina," kata Kementerian Keuangan.Sebuah sumber mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menentukan bahwa beberapa perusahaan Tiongkok memberikan bantuan tidak mematikan ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.Kedutaan Besar Tiongkok di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perwakilan untuk Spacety China tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar."Sanksi yang diperluas hari ini terhadap Wagner akan semakin menghambat kemampuan (Presiden Rusia Vladimir) Putin untuk mempersenjatai dan melengkapi mesin perangnya," ujar Menteri Keuangan Janet Yellen dalam pernyataan itu.Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby pekan lalu mengatakan Putin semakin meminta dukungan militer kepada Wagner, menyebabkan beberapa ketegangan di Moskow.Dia mengatakan Amerika Serikat menilai Wagner memiliki sekitar 50.000 personel yang dikerahkan ke Ukraina, termasuk 40.000 narapidana yang direkrut dari penjara Rusia.Investigasi terhadap penguburan baru-baru ini di Rusia Selatan mencocokkan nama setidaknya 39 tahanan yang tewas untuk Wagner di Ukraina dengan catatan pengadilan Rusia. Mereka termasuk pembunuh kontrak, pembunuh, penjahat karir, kantor berita melaporkan pada hari Kamis.Tindakan AS Kamis adalah rangkaian sanksi terbaru yang menargetkan Rusia atas invasinya ke Ukraina, yang telah membunuh atau melukai ribuan orang dan membuat kota-kota menjadi puing-puing.Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri AS pada Kamis juga menunjuk entitas dan individu yang terkait dengan Wagner dan pemiliknya Yevgeny Prigozhin.Kementerian Luar Negeri juga menargetkan lebih banyak aset Vladimir Potanin, mengencangkan sekrup pada salah satu orang terkaya Rusia, tetapi menghentikan permata di mahkota investasinya, raksasa pertambangan Nornickel.Bulan lalu Gedung Putih mengatakan Wagner telah menerima kiriman senjata dari Korea Utara untuk membantu memperkuat pasukan Rusia di Ukraina, sebagai tanda meningkatnya peran kelompok itu dalam konflik itu.Kementerian luar negeri Korea Utara menyebut laporan itu tidak berdasar. Prigozhin membantah menerima pengiriman senjata dari Korea Utara.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id