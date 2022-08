Penembakan di Mal Terbesar Amerika Serikat, Tidak Ada Korban Jiwa Dilaporkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Minneapolis: Seseorang melakukan penembakan pada Kamis di Mall of America yang berlokasi di pinggiran kota Minneapolis, Amerika Serikat (AS) . Insiden itu membuat para pengunjung berlarian mencari tempat berlindung.Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penembakan yang membuat panik ini.“Kami masih dalam tahap pencarian pelaku setelah mengamankan tempat kejadian sebelum jam 6.00 sore,” ujar pihak kepolisian Bloomington, seperti dikutip dari Hindustan Times, Jumat, 5 Agustus 2022,Pihak kepolisian menambahkan bahwa penutupan area mal telah memaksa sejumlah pengunjung untuk berlindung di area tersebut, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri. Tetapi mal tersebut tidak akan dibuka lagi pada hari Kamis.Dalam sebuah video dari media sosial menunjukkan seorang pria tengah berteriak saat ia berjalan ke area dekat toko Nike, dengan setidaknya ada tiga tembakan yang jelas terlihat.Mall of America yang dibuka pada 1992 ini adalah mall terbesar di Amerika Serikat dan juga destinasi para wisatawan serta tempat berkumpulnya masyarakat.Video yang diposting online menampakkan para pengunjung melarikan diri dari taman hiburan di lantai dasar mal raksasa tersebut, memegang tangan anak-anak mereka, dan mencengkram tas mereka. Dalam video lain menunjukkan sepasang polisi, termasuk satu dengan senapan, bergerak melalui mal, dan orang-orang dengan cepat menjauhi area atrium interior terbesar dalam mal.Trent Turner, seorang penjual dari toko sepatu DSW yang tokonya terletak di bawah toko Nike mengatakan bahwa ia berada di dekat belakang ketika ia mendengarkan suara tembakan . “Kemudian, saya melihat semua orang berlarian ke arah belakang,” katanya.Seorang wanita mencuit pesan bahwa ia tengah berbelanja bersama anak perempuannya yang berusia 17 tahun, untuk foto sekolah menengah atas, ketika manajer toko mengatakan pada mereka “Lari dari toko sejauh mungkin.” Wanita tersebut mengatakan bahwa ia berada di ruang ganti bersama anaknya. Selain itu, orang lain mengunggah sebuah video banyak orang yang dikatakan tengah berkumpul di basement diikuti dengan suara peringatan dari mal “tolong segera berlindung.”Seorang wanita yang mengaku bernama Tara mengatakan pada The Associated Press bahwa ia dan temannya merupakan salah satu dari orang-orang yang berlarian keluar dari mal.“Kami berada di Toko Lululemon dan saya melihat orang-orang berlarian dan ia berada di dalam ruang ganti, lalu saya mulai menggedor pintunya agar ia segera keluar. Ia belum memakai baju, jadi kami langsung berlarian keluar saja,” ujarnya.Mall of America melarang pengunjung membawa senjata di tempatnya, berdasarkan situsnya. Mal tersebut tidak memiliki alat pendeteksi metal serta pengunjung yang memasuki mal tidak digeledah. Tempat tersebut juga tempat kejadian penembakan pada malam tahun baru, ketika dua orang mengalami luka-luka lantaran tengah bertengkar. (Gracia Anggellica)