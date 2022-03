Akhirnya, AS Berhasil Temukan Jet F-35 yang Jatuh di Laut China Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) telah menemukan jet tempur siluman yang tenggelam di Laut China Selatan. Jet tersebut diambil pada Rabu, 2 Maret lalu dari kedalaman 3.780 meter. Jet F-35C Lightning II jatuh tenggelam usai menabrak kapal induk saat mencoba mendarat. Operasi untuk menemukan jet tempur ini meningkatkan ketegangan AS dan Tiongkok.Sebanyak tujuh pelaut terluka dalam kecelakaan pendaratan pesawat tempur F-35 C ini di USS Carl Vinson pada 24 Januari lalu. Pilot berhasil terlontar ke tempat yang aman dan diselamatkan oleh helikopter.Pesawat itu ditemukan dari laut menggunakan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh yang dipasang garis angkat dari derek kapal.“Upaya pemulihan menunjukkan komitmen Angkatan Laut AS terhadap asetnya, dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Angkatan Laut AS, dilansir dari The National, Jumat, 4 Maret 2022. Laut China Selatan menjadi pusat ketegangan global, dengan Tiongkok terus memperkuat kendali atas pulau-pulau utama dan atol.Beijing telah berusaha untuk menegaskan kendali atas hampir seluruh laut tetapi klaimnya tumpang tindih dengan klaim Taiwan dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.USS Carl Vinson dan kapal induk AS lainnya, USS Abraham Lincoln, dan kelompok penyerang mereka sedang melakukan latihan ketika pesawat itu jatuh.Operasi tersebut dilakukan oleh Armada ke-7 Angkatan Laut AS yang bekerja sama dengan 35 negara maritim di kawasan Indo-Pasifik. Ini adalah armada angkatan laut terbesar yang dikerahkan ke depan dengan 50 hingga 70 kapal dan kapal selam, 150 pesawat dan lebih dari 27.000 pelaut dan marinir.