Anak Wali Kota New York Ditangkap dalam Demo Floyd

New York City: Kepolisian New York City (NYPD) menangkap anak perempuan dari Wali Kota Bill de Blasio dalam aksi protes mengecam kematian George Floyd di Manhattan pada akhir pekan kemarin. Kabar penangkapan disampaikan kali pertama oleh media New York Post."Chiara de Blasio adalah satu dari sekitar 100 orang yang menolak meninggalkan jalan raya setelah diminta oleh polisi," lapor kantor berita ABC7 New York, seperti dilansir oleh Guardian, Senin 1 Juni 2020.Saat ditangkap, Chiara tidak mengatakan kepada polisi bahwa dirinya adalah anak Wali Kota New York. Namun ia memberikan alamat rumah yang sesuai dengan kediaman wali kota.Dalam kampanye politiknya, de Blasio pernah berbicara mengenai mendidik anak kulit hitam di Amerika. Bill de Blasio merupakan pria kulit putih, sementara istrinya, Chirlane McCray, wanita kulit hitam.Floyd merupakan pria kulit hitam yang meninggal usai lehernya ditindih seorang polisi kulit putih bernama Derek Chauvin pada Senin 25 Mei. Kematiannya memicu aksi protes masif di seantero AS.Gelombang aksi protes Floyd telah memasuki hari keenam. Untuk New York City, aksi protes telah memasuki malam keempat.Seperti di beberapa kota lainnya, aksi protes di New York juga diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Di Union Square, sejumlah pedemo membakar berbagai barang dan apinya berkobar hingga setinggi lantai dua bangunan.Sementara di Lower Manhattan, deretan pertokoan termasuk toko obat Duane Reade dijarah massa. Ribuan demonstran menyebar ke seantero New York City, dan sempat menutup sementara akses menuju Manhattan Bridge.Pengunjuk rasa melemparkan berbagai barang ke arah polisi, yang dibalas dengan pukulan dan penangkapan. Sejak protes Floyd meletus, NYPD mendapat gelombang kecaman karena dinilai menggunakan kekuatan berlebih dalam merespons demonstran.(WIL)