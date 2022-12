Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Time nobatkan Volodymyr Zelensky sebagai Person of The Year 2022. Twitter @TIME

Tentang Person of the Year versi Time

Jakarta: Majalah Time menobatkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky , sebagai Person of The Year 2022. Ini karena semangatnya memperjuangkan Ukraina dengan gigih."Zelensky benar-benar menggembleng dunia dengan cara yang belum pernah kita lihat dalam beberapa dekade," kata pemimpin redaksi Time, Edward Felsenthal, dilansir dari Washington Post, Kamis, 8 Desember 2022."Semangat Ukraina yang diwujudkan oleh banyak individu di dalam dan di luar negeri," tulis Felsenthal, juga dinobatkan sebagai Person of the Year.Reporter Time, Simon Shuster, menyebutkan seorang pemimpin tanpa pengalaman militer sebelumnya memilih untuk tetap tinggal di negara itu saat perang meletus, berbicara banyak tentang karakter Zelensky."Kesuksesan Zelensky sebagai pemimpin masa perang bergantung pada fakta bahwa keberanian itu menular," tulis Shuster."Itu (keberanian) menyebar melalui kepemimpinan politik Ukraina pada hari-hari pertama invasi, karena semua orang menyadari bahwa Presiden telah bertahan," lanjut dia.Mantan komedian, tokoh televisi dan aktor, yang pernah berperan sebagai presiden Ukraina di sebuah acara TV itu telah mendapat pujian luas dari Ukraina dan para pemimpin dunia saat Zelensky mengarahkan Kyiv melalui salah satu konflik paling mematikan dalam 200 tahun terakhir.Zelensky lulus dari Universitas Ekonomi Nasional Kyiv pada tahun 2000 dengan gelar sarjana hukum. Dia terpilih sebagai pemimpin Ukraina pada 2019.Time telah memilih Person of the Year sejak 1927. Majalah tersebut memberikan gelar tersebut, yang belum tentu merupakan penghargaan, kepada orang atau kelompok yang dianggap paling berpengaruh dalam 12 bulan terakhir. Perbedaan itu awalnya disebut Man of the Year.Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris menerima gelar itu pada tahun 2020. Elon Musk, kepala eksekutif Tesla dan SpaceX, juga pernah dinobatkan sebagai Person of the Year 2021 oleh Time.