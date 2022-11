Ekonomi AS akan Memburuk Jika Dikuasai Partai Republik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Raleigh: Graig Meyer, kandidat Partai Demokrat untuk anggota Senat Negara Bagian North Carolina, Amerika Serikat (AS) mengungkapkan akan adanya ketegangan politik yang panjang jika Partai Republik menguasai Kongres.Tak hanya itu, menurutnya, ekonomi Negeri Paman Sam akan menjadi sulit karena ketegangan politik ini. Ia menyampaikan hal tersebut jelang Pemilu Paruh Waktu AS atau midterm election yang akan berlangsung pada hari ini, Selasa, 8 November 2022."Saya memperkirakan bahwa pengambilalihan Kongres oleh Partai Republik akan menjadi beberapa tahun yang sulit bagi perekonomian," ungkapnya kepada awak media."Jika mereka (Republik) menang dalam pemilihan paruh waktu , kemungkinan akan mengarah pada periode ketegangan politik yang panjang dan ekonomi di AS kembali berjuang karena ketegangan politik," katanya.Meyer menuturkan, hal pertama yang akan difokuskan oleh para Demokrat dalam kebijakan ekonomi adalah menaikkan upah minimum. Menurutnya, hal tersebut memastikan orang menghasilkan cukup uang untuk menghidupi keluarga mereka.Ia menegaskan, partainya akan memperluas jaminan kesehatan pemerintah untuk memberikan lebih banyak jaminan kesehatan bagi masyarakat. Demokrat, kata dia, telah berkomitmen di North Carolina untuk mengembangkan peluang ekonomi baru di seluruh negara bagian, dengan menggabungkan energi bersih seperti energi angin lepas pantai, energi matahari ke industri yang sedang berkembang pesat."Dalam hal ini membangun mobil dan truk listrik sehingga kami menjadi ekonomi energi hijau yang nyata yang dapat masa depan negara," jelasnya.Meski demikian, Meyer percaya para anggota Kongres partainya telah melakukan pekerjaan dalam membahas masalah platform ekonomi mereka yang memburuk."Demokrat percaya Anda harus menghasilkan cukup uang untuk keluarga Anda, dan untuk mempersiapkan pensiun, Anda harus bekerja pada pekerjaan yang menghormati Anda, bukan pekerjaan yang mengeksploitasi Anda atau merugikan Anda dengan cara apapun," kata Meyer.Ia mengungkapkan, Presiden AS Joe Biden telah melakukan beberapa hal yang sangat baik untuk mendukung perekonomian. "Inflasi sudah global sekarang, tidak hanya di AS dan solusinya tidak hanya terletak di kaki Presiden AS, ada banyak orang yang harus bekerja untuk mengendalikan inflasi," sambung dia.Ia menambahkan, Partai Republik hampir selalu mendukung upah yang lebih rendah untuk orang yang bekerja dan pajak yang lebih rendah untuk orang kaya. Sedangkan demokrat, ungkapnya, ingin masyarakat menghasilkan lebih banyak uang dan orang kaya dan perusahaan membayar bagian mereka."Kami akan memastikan bahwa kami memiliki pemerintah yang mengurus semua orang," pungkasnya.