Pertunjukan Wayang Kulit 'Tunggu Tunggorono' Pukau Penonton di Berkeley

Berkeley: Lebih dari 500 pengunjung menyaksikan pertunjukan wayang kulit "Tunggu Tunggorono" di University of California, Berkeley, Amerika Serikat ( AS ) pada 22 April lalu. Pertunjukan tersebut dipimpin oleh Dalang Midiyanto.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Rabu, 27 April 2022, pertunjukan wayang kulit tersebut diiringi Gamelan Sari Raras, Heni Savitri dan Darsono Hadiraharjo.Gamelan Sari Raras merupakan kelompok gamelan yang anggotanya sebagian besar merupakan insan seni dan akademisi AS.Pertunjukan "Tunggu Tunggorono" diawali dengan iringan gamelan Jawa. Uniknya, sang Dalang Midiyanto juga mengajak para penonton untuk berpindah dan menyaksikan pertunjukan dari sisi sang dalang. Konsul Jenderal RI di San Francisco , Prasetyo Hadi yang turut hadir menyaksikan pertunjukan tersebut, memberikan apresiasi dan menunjukan kebanggaannya kepada dalang Midiyanto dan seluruh pemain yang terlibat.Pada Oktober 2020, pagelaran wayang kulit “Wibisana Tundung” sukses diselenggarakan secara virtual dari Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah, dan disaksikan sekitar 600 penonton dari berbagai belahan dunia.Acara ini merupakan hasil kolaborasi dalang Midiyanto, Sanggar Murti Raras dari Eromoko, Wonogiri, dan komunitas masyarakat Indonesia di AS yang tergabung dalam ormas Amerika Bersatu. Acara ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kantor Wali Kota New York, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Nusantara Arts Buffalo NY, dan Indonesian Muslim Society of America (IMSA).Baca: Pagelaran Wayang Kulit Virtual “Wibisana Tundung” Mendunia, Diapresiasi Walikota New York