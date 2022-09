Peringatan 21 Tahun 9/11, Biden Akan Letakkan Karangan Bunga di Pentagon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Apa yang Terjadi pada 11 September 2001?

(WIL)

New York: Warga Amerika Serikat (AS) akan mengheningkan cipta, membacakan nama-nama korban, melakukan pekerjaan sukarela, dan bentuk penghormatan lainnya di peringatan 21 tahun 9/11 pada Minggu, 11 September 2022. Peristiwa 9/11 pada 11 September 2001 adalah serangan teror paling mematikan di tanah AS.Hari Minggu ini, Presiden AS Joe Biden berencana menyampaikan pidato dan meletakkan karangan bunga di Pentagon. Sementara Ibu Negara AS, Jill Biden, dijadwalkan berbicara di Shanksville, Pennsylvania, tempat jatuhnya salah satu pesawat yang dibajak teroris dalam peristiwa 9/11.Dikutip dari Irish Examiner, Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya, Doug Emhoff, dijadwalkan datang ke National September 11 Memorial di New York. Sesuai tradisi, tidak ada tokoh politik yang boleh berbicara di memorial tersebut. Nantinya, Harris dan suami hanya akan mendengar keluarga korban membacakan nama-nama individu yang meninggal dalam serangan 9/11.Mereka yang membacakan nama-nama korban di memorial tersebut kerap menambahkan komentar pribadi, biasanya meliputi elemen kesedihan, kemarahan, ketangguhan, penghargaan untuk petugas dan militer, seruan untuk patriotisme, harapan untuk perdamaian, dan sesekali cacian politik.Dilansir dari History, sebanyak 19 militan yang terkait dengan kelompok ekstremis Islam al Qaeda membajak empat pesawat dan melakukan serangan bunuh diri terhadap sasaran di Amerika Serikat pada 11 September 2001.Pada Selasa, 11 September 2001, pukul 08.45 waktu setempat, gedung World Trade Center (WTC) di New York City ditabrak sebuah pesawat maskapai American Airlines Boeing 767 yang memuat 20.000 galon bahan bakar.Tabrakan itu meninggalkan lubang menganga dan terbakar di dekat lantai 80 WTC yang berlantai 110 itu. Ratusan orang meninggal dan menjebak ratusan lainnya di lantai yang lebih tinggi.Sekitar 18 menit setelah pesawat pertama menabrak, Boeing 767 kedua, United Airlines Penerbangan 175, muncul dari langit, berbelok tajam ke arah WTC dan membelahmenara selatan di dekat lantai 60.Al-Qaeda juga menyerang kompleks Pentagon dan membajak sejumlah pesawat lain di hari itu. Peristiwa 9/11 menewaskan hampir 3.000 orang di masa kepemimpinan presiden AS George W Bush.Baca: 21 Tahun Serangan 9/11, Apa yang Terjadi pada 11 September 2001?