WHO: Akhir Pandemi Covid-19 Sudah di Depan Mata

Jenewa: Jumlah kasus covid-19 yang baru dilaporkan telah menurun secara dramatis, Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mendesak dunia untuk mengambil kesempatan untuk mengakhiri pandemi.Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, kasus penyakit yang baru dilaporkan yang telah menewaskan jutaan orang sejak diidentifikasi pada akhir 2019, pekan lalu turun ke level terendah sejak Maret 2020."Kami tidak pernah berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakhiri pandemi ini," kata Tedros kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Kamis 15 September 2022."Kami belum sampai di sana, tetapi akhir sudah di depan mata. Tetapi dunia perlu melangkah untuk merebut kesempatan ini,” imbuh Tedros."Jika kita tidak mengambil kesempatan ini sekarang, kita menghadapi risiko lebih banyak varian, lebih banyak kematian, lebih banyak gangguan, dan lebih banyak ketidakpastian,” ujar Tedros.Menurut laporan epidemiologi terbaru WHO tentang covid-19, jumlah kasus yang dilaporkan turun 28 persen menjadi 3,1 juta selama pekan yang berakhir 11 September, menyusul penurunan 12 persen seminggu sebelumnya.Tetapi badan tersebut telah memperingatkan bahwa penurunan jumlah kasus yang dilaporkan adalah menipu, karena banyak negara telah mengurangi pengujian dan mungkin tidak mendeteksi kasus yang kurang serius."Jumlah kasus yang dilaporkan ke WHO yang kami tahu terlalu rendah," Maria Van Kerkhove, pimpinan teknis WHO untuk covid-19, mengatakan kepada wartawan."Kami merasa bahwa lebih banyak kasus yang benar-benar beredar daripada yang dilaporkan kepada kami," katanya, memperingatkan bahwa virus "beredar pada tingkat yang sangat intens di seluruh dunia saat ini".Sejak awal pandemi, WHO telah menghitung lebih dari 605 juta kasus, dan sekitar 6,4 juta kematian, meskipun kedua angka itu juga diyakini kurang serius.Sebuah studi WHO yang diterbitkan pada bulan Mei berdasarkan kelebihan kematian yang terlihat di berbagai negara selama pandemi memperkirakan bahwa hingga 17 juta orang mungkin telah meninggal akibat covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.Van Kerkhove mencatat bahwa ke depan kemungkinan akan ada "gelombang infeksi di masa depan, berpotensi pada titik waktu yang berbeda di seluruh dunia, yang disebabkan oleh sub-varian Omicron yang berbeda atau bahkan varian kekhawatiran yang berbeda".Tapi, dia menambahkan, "gelombang infeksi di masa depan tidak perlu diterjemahkan ke dalam gelombang kematian di masa depan".Dalam upaya membantu negara-negara melakukan apa yang diperlukan untuk mengendalikan virus, WHO pada Rabu menerbitkan enam ringkasan kebijakan.Di antara rekomendasi, WHO mendesak negara-negara untuk berinvestasi dalam memvaksinasi 100 persen dari kelompok yang paling berisiko, termasuk petugas kesehatan dan orang tua, dan untuk terus menguji dan mengurutkan virus "Ringkasan kebijakan ini merupakan seruan mendesak bagi pemerintah untuk mencermati kebijakan mereka, dan memperkuatnya untuk covid-19 dan patogen masa depan dengan potensi pandemi," ucap Tedros."Kita dapat mengakhiri pandemi ini bersama-sama, tetapi hanya jika semua negara, produsen, komunitas, dan individu mengambil langkah dan memanfaatkan peluang ini,” tambahnya.Direktur kedaruratan WHO Michael Ryan setuju.“Bahkan ketika pandemi berkurang, dan karena jumlah kasus mungkin turun, kita harus mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi,” katanya kepada wartawan."Kami masih memiliki virus yang sangat bisa berubah dan berkembang yang telah menunjukkan kepada kami berkali-kali selama dua setengah tahun bagaimana ia dapat beradaptasi, bagaimana ia dapat berubah,” pungkas Ryan.