G7 Suarakan Komitmen Berbagai 1 Miliar Vaksin Covid-19 dengan Dunia

London: Negara-negara maju yang terkumpul dalam G7, akan berkomitmen untuk berbagai setidaknya hingga 1 miliar dosis vaksin covid-19 dengan populasi dunia. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson , yang menjadi tuan rumah pertemuan KTT G7. Johnson mengatakan, sumbangan itu setengahnya berasal dari Amerika Serikat dan 100 juta dari Inggris . Sementara sisanya akan diisi oleh negara-negara maju lainnya.Baca: Biden Resmi Umumkan Sumbangan 500 Juta Vaksin Covid-19 untuk Dunia Presiden Joe Biden mendesak sekutu untuk bergabung dalam mempercepat berakhirnya pandemi dan memperkuat posisi strategis negara-negara demokrasi terkaya di dunia.Pengumuman Johnson pada malam KTT para pemimpin G7 di Inggris datang beberapa jam setelah Biden berkomitmen untuk menyumbangkan 500 juta dosis vaksin covid-19 . Biden juga berupaya untuk meninjau upaya terkoordinasi oleh negara-negara maju untuk membuat vaksinasi tersedia secara luas dan cepat di mana-mana.“Kami akan membantu memimpin dunia keluar dari pandemi ini dengan bekerja sama dengan mitra global kami,” kata Biden.Biden menambahkan bahwa pada Jumat negara-negara G7 akan bergabung dengan AS dalam menguraikan komitmen sumbangan vaksin mereka. G7 juga mencakup Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.Kantor perdana menteri mengatakan 5 juta dosis Inggris pertama akan dibagikan dalam beberapa minggu mendatang, dengan sisanya datang tahun depan. Komitmen Biden sendiri berada di atas 80 juta dosis yang telah dia janjikan untuk disumbangkan pada akhir Juni."Pada KTT G7 saya berharap rekan-rekan pemimpin saya akan membuat janji serupa sehingga, bersama-sama, kita dapat memvaksinasi dunia pada akhir tahun depan dan membangun kembali dengan lebih baik dari virus korona," kata Johnson, seperti dikutip AFP, Jumat 11 Juni 2021.Sebelumnya Kamis, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik komitmen AS dan mengatakan Eropa harus melakukan hal yang sama. Dia mengatakan Prancis akan membagikan setidaknya 30 juta dosis secara global pada akhir tahun."Saya pikir Uni Eropa perlu memiliki setidaknya tingkat ambisi yang sama dengan Amerika Serikat," ucap Macron pada konferensi pers.“Waktu sangat penting, hampir lebih penting untuk mengatakan berapa banyak (dosis) yang kami berikan bulan depan daripada membuat janji untuk dipenuhi dalam 18 bulan dari sekarang,” jelasnya.Para pemimpin G7 telah menghadapi tekanan yang meningkat untuk menguraikan rencana pembagian vaksin global mereka, terutama karena ketidaksetaraan dalam pasokan di seluruh dunia menjadi lebih jelas. Di AS, ada persediaan vaksin yang besar dan permintaan suntikan telah turun drastis dalam beberapa pekan terakhir.Biden memperkirakan dosis AS dan komitmen G7 secara keseluruhan akan "membebani" kampanye vaksinasi global, menambahkan bahwa dosis AS datang tanpa pamrih."Sumbangan vaksin kami tidak termasuk tekanan untuk bantuan atau potensi konsesi. Kami melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa, untuk mengakhiri pandemi ini, itu saja,” ujar Biden."Nilai-nilai kami meminta kami untuk melakukan segala yang kami bisa untuk memvaksinasi dunia terhadap covid-19,” imbuh Biden.Komitmen AS adalah untuk membeli dan menyumbangkan 500 juta dosis Pfizer untuk didistribusikan melalui aliansi global COVAX ke 92 negara berpenghasilan rendah dan Uni Afrika. Komitmen itu membawa pasokan vaksin mRNA pertama yang stabil ke negara-negara yang paling membutuhkannya.(FJR)