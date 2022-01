Habiskan Rp630 Miliar untuk Renovasi, Jembatan Berusia 100 Tahun Kembali Dibuka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Florida: Sebuah jembatan tua berusia lebih dari 100 tahun di Florida, Amerika Serikat (AS) kembali dibuka setelah renovasi. Jembatan yang memiliki nama Old Seven Mile ini dijadwalkan akan dibuka kembali pada Rabu, 12 Januari 2022.Dilansir dari Newsline di Metro TV, Renovasi berlangsung sekitar 5 tahun. Biaya renovasi mencapai US$44 juta atau setara Rp630,3 miliar (US$1=Rp14.325).Kembali dibukanya operasi jembatan sepanjang 2,2 mil (3,5 kilometer) ini membuat masyarakat Middle Keys, Florida, dapat kembali beraktivitas menggunakan jembatan ini. Jembatan yang memiliki julukan 'Old Seven Mile' dibangun sebagai bagian dari jalur kereta lintas laut Florida Keys yang dimiliki oleh 'Raja' kereta api Henry FlaglerSetelah selesai dibagun pada Januari 1912, Old Seven Mile juga menjadi penghubung antara wilayah Keys dengan daratan Florida untuk pertama kalinya.