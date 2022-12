Berani Lawan Invasi Rusia, Alasan Zelensky Raih Time Person Of the Year

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Majalah TIME menobatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai 'Person of the Year 2022'. Penghargaan ini diberikan lantaran TIME menganggap Zelensky menginspirasi bagi warga Ukraina."Ia memenangkan penghargaan global atas keberaniannya melawan invasi Rusia yang menghancurkan," demikian dilaporkan AFP, Kamis, 8 Desember 2022.Zelensky menolak meninggalkan ibu kota Ukraina, Kiev, ketika Rusia menghujani ibu kota negara itu dengan bom di awal perang. Mantan komedian itu mengumpulkan rekan senegaranya dalam siaran di ibu kota.Kemarin, Zelensky mengunjungi pasukan Ukraina di dekat garis depan di timur Ukraina."Keberhasilan Zelensky sebagai pemimpin masa perang bergantung pada fakta bahwa keberanian itu menular. Itu menyebar melalui kepemimpinan politik Ukraina pada hari-hari pertama invasi, karena semua orang menyadari bahwa presiden telah bertahan." tulis TIME, mengakui pemimpin berusia 44 tahun itu.Setiap hari, Zelensky terus mengabarkan kondisi negara kepada seluruh warganya. Ia memperingatkan warganya untuk mengantisipasi serangan lebih lanjut dari pasukan Rusia.Ia memprediksi bahwa serangan Rusia terhadap infrastruktur Ukraina tidak akan berhenti sampai Moskow kehabisan rudal. Zelensky jugaterus melakukan negosiasi dengan NATO, Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) terkait dengan senjata yang diharapkan dapat membantu mereka melawan serangan Rusia.Keberhasilan Zelensky membuahkan hasil Ukraina kembali merebut sebagian wilayah mereka, dan tidak langsung jatuh saat diserang Rusia.Tahun lalu, gelar 'Person of the Year' oleh TIME jatuh kepada Elon Musk, CEO Tesla Inc. Di tahun yang sama, Musk membuat perusahaan mobil listriknya semakin terkenal.TIME memulai tradisi penghargaan ini sejak 1927.Tak hanya ini saja, TIME juga memberikan penghargaan kepada perempuan Iran dalam kategori 'Heroes of the Year'. Penghargaan ini diberikan untuk menghormati perjuangan para perempuan Iran meraih hak asasi mereka sebagai manusia.