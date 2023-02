Biden Diteriaki 'Pembohong' di Pidato Kenegaraan State of the Union

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kegaduhan di Ruang DPR

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden diteriaki "pembohong" saat menyampaikan pidato kenegaraan State of the Union pertamanya di sesi gabungan Kongres, sejak Partai Republik mengambil alih Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Januari lalu.Tokoh pendukung teori konspirasi sayap kanan dari Republik, Marjorie Taylor Greene, berulang kali meneriaki Biden sebagai "pembohong" selama berjalannya pidato State of the Union pada Selasa malam, 7 Februari 2023.Greene mempermasalahkan segala sesuatu yang diucapkan Biden, mulai dari komentar seputar fentanyl hingga perpajakan.Selain Greene, Ketua DPR AS Kevin McCarthy juga memperlihatkan ketidaksukaan saat Biden mengatakan bahwa beberapa politisi Republik ingin memangkas bantuan medis dan jaminan sosial AS.McCarthy juga tetap duduk ketika orang tua dari pria kulit hitam yang tewas dalam kasus pemukulan terbaru, Tyre Nichols, dan Duta Besar Ukraina untuk AS, masuk ke ruang Kongres."Kami tidak akan memotong jaminan keamanan sosial. Kami juga tidak akan menghentikan Medicare," kata Biden, merujuk pada nama asuransi kesehatan di AS."Jika ada yang mencoba memotong jaminan sosial dan Medicare, maka saya akan menghentikannya. Saya akan memveto itu," lanjutnya, seperti dikutip dari laman The New Daily.Biden berpidato selama lebih dari satu jam dengan berbicara tentang berbagai "kemungkinan" di AS, dan juga menyerukan Kongres untuk menemukan "konsensus.""Kepada teman-teman Republik saya, jika kita bisa bekerja sama di Kongres sebelumnya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bekerja sama di Kongres baru," sebut Biden, seorang politikus Partai Demokrat."Masyarakat mengirimi kami pesan yang jelas. Bertarung hanya demi bertarung, kekuasaan demi kekuasaan, konflik demi konflik, tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita semua ada di sini untuk menyelesaikan pekerjaan," tutur Biden.Kegaduhan di ruang DPR terus terjadi seiring berlanjutnya pidato Biden. Salah satu momen kegaduhan terjadi saat Biden berbicara tentang utang nasional AS, disebutnya merupakan akumulasi selama 200 tahun, tetapi "naik 25 persen" di era pendahulunya, Donald Trump."Itulah faktanya, coba saja cek," ujar Biden.Jajaran pejabat Gedung Putih terlihat tidak peduli dengan kegaduhan yang dilakukan sejumlah politisi Republik. "Ia justru mendapat energi dari pendengarnya," kata seorang pejabat AS, merujuk pada Biden yang juga terlihat tidak goyah di tengah kegaduhan.Sejak pelantikannya di tahun 2021, tak lama setelah serangan 6 Januari di Capitol AS, Biden mengaku ingin menyatukan AS. Tapi sejauh ini, ia tetap tidak populer.Peringkat persetujuan publiknya naik tipis satu poin menjadi 41 persen dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos yang ditutup pada hari Minggu kemarin.Para ajudan Biden memandang pidato State of the Union kali ini, yang ditontom jutaan warga AS, sebagai tonggak sejarah menjelang kampanye presiden yang diperkirakan akan diluncurka petahana dalam beberapa pekan mendatang.Berusia 80 tahun pada November ini, Biden akan berusia 82 tahun jika kembali menang dalam pemilu AS 2024. Menurut sejumlah jajak pendapat, faktor usia Biden telah menjadi kekhawatiran di kalangan para pemilih Demokrat.Baca juga: Pemeriksaan Medis Tahunan Biden Selesai Pada 16 Februari, Gimana ya Hasilnya?