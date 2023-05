Tiga Orang Tewas dan Dua Polisi Terluka dalam Penembakan di New Mexico

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Farmington: Setidaknya tiga orang tewas dan sejumlah lainnya, termasuk dua polisi, terluka dalam penembakan di komunitas New Mexico, Amerika Serikat (AS) pada Senin, 15 Mei 2023. Dalam penembakan ini, aparat berhasil menembak dan membunuh tersangka.Penembakan terjadi pukul 11 ??pagi waktu setempat di Farmington, sebuah kota berpenduduk sekitar 50.000 jiwa yang berfungsi sebagai pos perdagangan modern ke wilayah reservasi Navajo Nation. Farmington juga merupakan jalur pasokan industri minyak dan gas alam di kawasan tersebut.Kepolisian Farmington mengatakan via Facebook bahwa setidaknya tiga warga tewas, dan petugas telah membunuh seorang tersangka di lokasi kejadian. Disebutkan juga bahwa dua polisi terluka dan dalam saat ini berada dalam kondisi stabil di Pusat Medis Regional San Juan."Identitas tersangka tidak diketahui, dan tidak ada ancaman lain yang diketahui saat ini," kata pihak kepolisian, seraya menambahkan bahwa otoritas kota, Kabupaten San Juan, dan Polisi Negara terlibat dalam penanganan penembakan ini.Mengutip dari laman NTD, Kepolisian Farmington tidak merilis nama-nama korban tewas dan terluka, atau memberikan rincian mengenai apa yang menjadi motif di balik penembakan.Setelah penembakan terjadi, sekolah-sekolah di Farmington ditempatkan pada apa yang disebut otoritas setempat sebagai "penguncian preventif."Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak Farmington menulis via Twitter bahwa agen dari Phoenix sedang menuju ke kota tersebut untuk membantu penyelidikan.Farmington berada tidak jauh dari perbatasan New Mexico dengan Colorado, Utah, dan Arizona. Dalam beberapa tahun terakhir, kafe dan pabrik bir bermunculan di pusat kota bersama dengan bisnis berusia puluhan tahun yang memperdagangkan kerajinan penduduk asli AS, mulai dari perhiasan perak hingga tenunan wol.Pertunjukan keliling Broadway secara teratur berhenti di auditorium Farmington, sementara lahan pedesaan di pinggiran dipenuhi peralatan ladang minyak yang telah dibongkar.Baca juga: Sembilan Tewas dalam Penembakan di Mal Texas