Populer Internasional: Kesepakatan Rp75,4 Triliun Pfizer dengan AS Hingga Keberadaan Petenis Tiongkok

Washington: Pfizer mengatakan pada Kamis, 18 November 2021, pihaknya telah menandatangani kesepakatan senilai lebih dari Rp75,4 triliun dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). Kesepakatan itu untuk obat antivirus covid-19.Kabar tersebut menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang disertai dengan berita mengenai imigran Irak yang gagal menyeberang mulai tinggalkan kamp pelindungan di Belarusia.Kemudian isu lain yang menarik perhatian adalah atlet AS khawatir keberadaan petenis Tiongkok usai isu pemerkosaan. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom: Pfizer mengatakan pada Kamis, 18 November 2021, pihaknya telah menandatangani kesepakatan senilai lebih dari Rp75,4 triliun dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).Pfizer memberikan 10 juta paket obat antivirus covid-19 eksperimentalnya. Di saat bersamaan, AS bergegas mendapatkan perawatan oral yang menjanjikan untuk penyakit menular tersebut.Dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 19 November 2021, kesepakatan itu diperkirakan dua kali lebih besar dari kontrak yang dimiliki Pemerintah AS dengan Merck. Meskipun, harga pil Pfizer lebih rendah sekitar Rp7,5 juta per kursus, dibandingkan dengan sekitar Rp9,9 juta untuk Merck.Seberapa ampuh obat anticovid dari Pfizer ini? Selanjutnya di sini Pemerintah Belarusia mengatakan pada Kamis, 18 Oktober 2021, sebuah kamp migran darurat di perbatasan Belarusia dengan Polandia telah dibersihkan. Hal ini terjadi saat ratusan warga Irak yang gagal menyeberang untuk memasuki Uni Eropa (UE) kembali ke rumah.Dilansir dari Yahoo News, Jumat, 19 November 2021, harapan untuk meredakan krisis yang telah membuat ribuan orang berkemah dalam kondisi putus asa di perbatasan selama berminggu-minggu telah meningkat dalam beberapa hari terakhir.Peningkatan disebut terjadi setelah Kanselir Jerman, Angela Merkel berbicara dengan Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko sebanyak dua kali melalui teleponBagaimana kondisi dari para imigran itu? Simak di tautan ini Petenis tunggal putri nomor satu dunia asal Amerika Serikat (AS), Serena Williams disebut turut bergabung menyuarakan keprihatinan untuk Petenis Tiongkok, Peng Shuai Sejak Shuai menuduh seorang politikus berkuasa Tiongkok melakukan pelecehan seksual terhadapnya, keberadaan petenis berusia 35 tahun tersebut diselimuti misteri.“Saya hancur dan terkejut mendengar berita tentang rekan saya, Peng Shuai. Saya harap ia selamat dan ditemukan sesegera mungkin. Ini harus diselidiki dan kita tidak boleh tinggal diam,” cuit Williams di Twitter.Dilansir dari Yahoo News, Jumat, 18 November 2021, cuitan Williams disertai dengan potret Shuai yang tersenyum dengan tagar #WhereIsPengShuai. “Mengirim cinta untuknya dan keluarganya selama masa yang sangat sulit ini,” tambah Williams.Bagaimana kabar mengenai Peng Shuai hingga saat ini? Simak di sini