AS Tidak Akan Hadir Dalam Pembahasan Afghanistan yang Dipimpin Rusia

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Ned Price mengatakan, Washington tidak akan berpartisipasi dalam pembicaran internasional mengenai Afghanistan yang diselenggarakan Rusia pekan ini karena alasan logistik.Moskow menjadi tuan rumah pembicaraan yang digelar Rabu mendatang. Para pejabat dari Taliban , Tiongkok, dan Pakistan akan hadir dalam pertemuan ini."Tujuan diskusi tersebut adalah untuk menemukan posisi bersama mengenai situasi yang berubah di Afghanistan," kata utusan Rusia, Zamir Kabulov, dilansir dari Deutsche Welle, Selasa, 19 Oktober 2021Namun, Price menegaskan AS tidak akan berpartisipasi. Menurutnya, troika-plus telah menjadi forum yang efektif dan konstruktif."Kami berharap dapat terlibat dalam forum itu ke depan, tetapi kami tidak dalam posisi untuk ambil bagian (pembicaraan) pekan ini," kata Price."Sudah efektif dari dulu, hanya saja secara logistik, sulit bagi kami mengambil bagian ini," imbuhnya.Meski demikian, Price mengungkapkan Negeri Paman Sam setuju mendukung proses tersebut.Sementara itu, utusan utama Amerika Serikat untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad mengundurkan diri. Jabatan Khalilzad kemudian diambil alih oleh Thomas West, yang merupakan wakilnya.Pengunduran diri Khalilzad disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Khalilzad meninggalkan jabatannya setelah ia bertugas lebih dari tiga tahun, di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump dan Presiden Joe Biden.Dia dikritik karena tidak menekan Taliban cukup keras dalam pembicaraan damai yang dimulai ketika Trump menjadi presiden. Meski demikian, Blinken mengucapkan terima kasih atas jasanya selama bertugas."Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama puluhan tahun kepada rakyat Amerika," kata Blinken mengenai Khalilzad yang juga adalah mantan duta besar AS untuk PBB dan Afghanistan.Kepergiannya menyusul 'pengucilannya' dari pembicaraan formal pertama pemerintahan Biden dengan Taliban setelah penarikan pasukan AS di Afghanistan, yang diadakan di Doha awal bulan ini.Mantan pejabat AS menyebutkan, Khalilzad menjadi wajah publik dari salah satu kegagalan diplomatik Washington dalam beberapa tahun terakhir.