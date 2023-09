Ingin Bertemu Kim Jong-un, PM Jepang: Kapan Saja dan Tanpa Syarat

Advertisement

Lawatan ke Korea Utara

(WIL)

New York: Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menegaskan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan Kim Jong-un di tengah upaya Tokyo mencari jalur diplomatik untuk menangani ketegangan terkait program senjata nuklir Pyongyang.Berbicara di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), PM Kishida mengungkapkan bahwa Jepang bersedia menyelesaikan semua masalah dengan Korea Utara."Dalam rangka membuka era baru bersama-sama, saya ingin menyampaikan tekad saya untuk bertemu langsung dengan Kim Jong-un kapan saja tanpa syarat apa pun,” kata Fumio Kishida, dikutip dari Hindustan Times, Rabu, 20 September 2023.Ia menambahkan bahwa dirinya ingin mengadakan pembicaraan tingkat tinggi antara Jepang dan Korea Utara "di bawah pengawasan langsung saya untuk mewujudkan pertemuan puncak secepatnya."Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno pernah mengungkapkan tekadnya untuk bertemu dengan Kim Jong-un "kapan saja dan tanpa syarat.""Kami ingin mengadakan diskusi tingkat tinggi di bawah kendali langsung Perdana Menteri untuk mencapai pertemuan puncak sesegera mungkin. PM telah menyatakan tekadnya untuk menghadapi Kim secara langsung," jelas Matsuno.Baca juga: Mengejutkan! PM Jepang Ungkap Bersedia Temui Kim Jong-un Sementara itu Junichiro Koizumi pernah mengunjungi Pyongyang saat dirinya masih menjabat PM Jepang di tahun 2002. Pertemuannya kala itu berlangsung dengan ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il. Lewat lawatan tersebut, lima warga negara Jepang di Korea Utara berhasil dipulangkan.Koizumi melakukan kunjungan lanjutan ke Korea Utara, namun secara diplomatik dinilai masih belum mampu memulihkan hubungan antar kedua negara.Pemerintahan Presiden AS di bawah Presiden Joe Biden juga pernah menawarkan pertemuan dengan Kim Jong-un, namun ditolak Korea Utara. Eks presiden AS Donald Trump pernah beberapa kali bertemu Kim Jong-un, walau hubungan AS dan Korut juga tak lantas membaik ke level yang diharapkan.