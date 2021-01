Kematian akibat Covid-19 Melonjak di 30 Negara Bagian AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Angka kematian akibat virus korona (covid-19) melonjak di sekitar 30 negara bagian Amerika Serikat . Lonjakan di tengah musim dingin ini dikhawatirkan dapat mendorong angka kematiannya mencapai 400 ribu dalam waktu dekat.Lonjakan kematian akibat covid-19 di AS terjadi di tengah kekhawatiran menyebarnya varian baru virus tersebut di seantero negeri.Saat masyarakat AS menjalani libur nasional pada Senin kemarin, Gubernur New York Andrew Cuomo meminta otoritas federal membatasi kedatangan warga dari negara-negara tempat terdeteksinya varian baru covid-19. Negara tersebut di antaranya Inggris, Afrika Selatan, dan Brasil."Tolong hentikan agar orang-orang tersebut tidak datang ke sini," ujar Cuomo, dilansir dari laman The Week pada Selasa, 19 Januari 2021.Pemerintah AS telah melarang kedatangan warga dari sejumlah negara tempat munculnya varian baru covid-19 seperti Inggris dan Brasil. Belakangan ini, otoritas AS juga mengumumkan rencana penerapan aturan wajib membawa hasil negatif tes covid-19 bagi warga dari semua negara yang ingin masuk ke Negeri Paman Sam.Namun varian baru covid-19 asal Inggris sudah telanjur menyebar di AS. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah memperingatkan bahwa varian covid-19 asal Inggris dapat menjadi tipe yang dominan di AS pada Maret mendatang.CDC mengatakan varian baru ini 50 persen lebih menular dari versi aslinya, sehingga berpotensi mendorong lonjakan kasus covid-19.Baca: CDC: Varian Covid-19 Inggris Dapat Menyebar Luas di AS Meski tidak memicu gejala yang lebih parah, tapi varian baru asal Inggris ini memicu lonjakan jumlah pasien covid-19 karena mudah menular.Saat ini banyak negara bagian di AS yang kewalahan menangani gelombang pasien covid-19. Berdasarkan data Johns Hopkins University hingga Senin kemarin, angka kematian akibat covid-19 di 30 negara bagian AS ditambah District of Columbia (DC), terus melonjak dan angkanya sudah mencapai 398 ribu.Angka yang hampir menyentuh 400 ribu itu menempatkan AS di urutan pertama global.Salah satu negara bagian AS yang mencatat angka kematian tertinggi akibat covid-19 adalah Arizona. Di sana, rata-rata angka kematian harian akibat covid-19 mencapai 160 pada 17 Januari, dari sebelumnya hanya 90.(WIL)