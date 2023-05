Penny Mordaunt, Si Pembawa Pedang pada Penobatan Raja Charles

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Ada banyak wajah familiar yang berperan dalam upacara Penobatan Raja Charles III , termasuk anggota Parlemen dari Partai Konservatif, Penny Mordaunt. Pemimpin House of Commons itu bahkan menarik perhatian dengan perannya selama penobatan Mourdaunt membawa pedang pada acara bersejarah tersebut sebagai Lord President of the Privy Council, peran yang telah dia lakukan sejak September tahun lalu.Mengenakan gaun biru muda dengan detail emas dan jubah yang serasi, Mordaunt membawa Pedang Negara abad ke-17 ke dalam Gereja Wesminter Abbey sebelum mempersembahkannya kepada Raja di singgasananya Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Pedang Persembahan Permata dibawa dan dipersembahkan kepada raja oleh seorang wanita.Pedang dengan detail yang rumit dibuat untuk penobatan George IV pada tahun 1821. Pedang itu bertatahkan berlian, rubi, dan zamrud serta dihiasi dengan mawar, onak, dan shamrock bertahtakan permata.Pedang itu diberkati oleh Uskup Agung Canterbury dan kemudian dipersembahkan kepada Raja oleh Mordaunt, yang mengenakan gaun Roni seharga 2.000 poundsterling karya atelier Safiyaa.Pedang telah dibawa ke Westminster Abbey oleh Petty Officer Amy Taylor, yang menjadi wanita pertama yang menjalankan tugas membawa pedang ke Westminster setelah dipilih untuk mewakili anggota militer sebagai penghargaan untuk karir militer Raja.Penny Mourdaunt membawa pedang di penobatan Raja Charles III. Foto: PAPedang yang melambangkan kekuasaan kerajaan diletakkan di tangan kanan raja, kemudian dijepitkan ke ikat pinggangnya dan akhirnya dilepas.Raja kemudian melangkah maju dan mempersembahkan pedang itu kepada Dekan, yang meletakkannya di atas altar.Pedang itu kemudian 'ditebus' oleh Mordaunt, yang meletakkan uang penebusan di atas piring sedekah, yang dipegang oleh Dekan, sebelum menghunus pedang dan membawanya dalam bentuk telanjang, tanpa sarungnya.Tokoh terkenal termasuk sejumlah sesama anggota parlemen memujinya, dengan anggota parlemen dari Partai Buruh Emily Thornberry men-tweet: 'Harus dikatakan, @PennyMordaunt terlihat sangat baik! Pembawa pedang mencuri perhatian.'Penulis dan kolumnis Caitlin Moran juga mengomentari gebrakan media sosial seputar peran Mordaunt, dengan mengatakan: 'Pedang Penny Mordaunt adalah 'Pippa Middleton's Bum' of the Coronation.'Anggota parlemen dari Partai Buruh Chris Bryant menyindir dalam sebuah tweet: “Penny lebih kuat dari pada pedang.”Berbicara kepada Podcast Red Box Politics The Times menjelang upacara, dia juga mengungkapkan bahwa dia telah 'melakukan beberapa tekanan' dalam persiapan untuk perannya sebagai pembawa pedang. Mordaunt, yang juga Pemimpin House of Commons, menjelaskan: “Presiden Dewan benar-benar ketua Dewan Penasihat Raja”.“Dulu eksekutif untuk Raja, dan masih melakukan banyak bisnis dan merupakan bagian penting dari konstitusi kita dan otoritas yang kita miliki di Parlemen,” ujar Mourdaunt, seperti dikutip Daily Mail.“Pada hari saya mewakili otoritas Raja, dan saya akan melakukan beberapa hal,” imbuhnya.Mordaunt menambahkan bahwa dirinya telah berlatih dalam latihan dengan replika berbobot dan pengalamannya di Angkatan Laut telah membantunya mempersiapkan dirinya untuk berdiri dalam waktu lama tanpa pingsan.Ditanya tentang berada di sekitar Raja dengan 'pedang runcing besar', Mordaunt mengakui bahwa dia merasakan 'tanggung jawab yang sangat berat'.Membahas bagaimana menurutnya upacara itu cocok dengan kehidupan modern,Mordaunt menambahkan: “Saya pikir ini sangat penting bagi negara. Saya pikir monarki bertahan dan bertahan karena beradaptasi dan berubah dan selalu relevan”.Penny Mordaunt dengan pedang yang diberikan ke Raja Charles. Foto: PA“Dan saya pikir dalam penobatan ini, ya, itu akan menjadi kerajaan dan luar biasa dan mistis dan spiritual dan segala sesuatu yang Anda harapkan, tetapi juga modern,” tegasnya.“Dan selalu ada obrolan seru sebelum acara seperti ini, apakah sudah keterlaluan? Apakah sudah terlalu jauh ke arah lain? Dan kami selalu melakukannya dengan sangat tepat,” imbuhnya.“Saya pikir ini adalah momen penting bagi negara. Saya pikir negara ini bangga dengan monarki dan keluarga kerajaan serta layanan yang mereka mainkan," menurutnya.Bagi Mordaunt, Keluarga Kerajaan Inggris memberikan stabilitas, kami melihatnya paling dalam tahun lalu. "Dan mereka memberikan kesinambungan dan saya pikir sejauh bagaimana kami dikenal oleh seluruh dunia, mereka adalah bagian besar dari cerita kami," tambahnya."Saya hanya berharap semua orang memiliki akhir pekan yang luar biasa, saya tahu itulah yang diinginkan Raja," katanya.Kembali pada September, dia secara resmi mengumumkan kematian Ratu dan menyatakan Charles sebagai Raja baru Inggris di depan Dewan Aksesi.Dia dipuji secara online karena melakukan 'pekerjaan luar biasa' selama upacara 'bergerak dan suram' Sabtu pagi.Pengguna Twitter menunjukkan bahwa Ms Mordaunt, yang ditunjuk untuk peran barunya oleh Perdana Menteri Liz Truss, memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan Proklamasi Aksesi tetapi masih berhasil 'sangat halus' dan berbicara dengan 'otoritas', menurut penonton.