6 Orang Tewas dan Puluhan Terluka dalam Serangkaian Insiden Penembakan di AS

Washington: Setidaknya enam orang dilaporkan tewas dalam serangkaian kekerasan dan penembakan massal yang terjadi di wilayah Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan ini. Ada pun puluhan lainnya yang terluka dalam insiden tersebut.Menurut para ahli, kasus pembunuhan dan kekerasan mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir di AS. Kejadian seperti ini pun semakin banyak selama pandemi Covid-19."Tidak diragukan lagi bahwa terjadi lonjakan kekerasan," kata Daniel Nagin, seorang profesor kebijakan publik dan statistik di Universitas Carnegie Mellon."Beberapa kasus ini tampaknya hanya perselisihan, seringkali di kalangan remaja, dan perselisihan itu dilakukan dengan senjata api, bukan dengan pukulan tinju,” terangnya.Nagin menambahkan bahwa peningkatan kekerasan di AS juga bisa disebabkan karena banyaknya jumlah senjata di negara tersebut, taktik polisi yang kurang agresif, serta penurunan penuntutan atas pelanggaran senjata.Dilansir dari Channel News Asia, Senin, 19 Juni 2023, terdapat sejumlah insiden penembakan yang terjadi di wilayah AS lainnya selama akhir pekan ini. Di antaranya di Willowbrook, Washington, St Louis, Pennsylvania, California, dan Baltimore.Untuk lebih jelas, berikut informasi selengkapnya:Setidaknya satu orang tewas dan 22 lainnya terluka dalam penembakan di Willowbrook, Illinois, pada hari Minggu pagi. Penembakan itu terjadi ketika sebuah pesta tengah berlangsung di tempat parkir pinggiran kota Chicago tersebut.Seorang saksi bernama Markeshia Avery mengatakan, pesta itu diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan nasional Juneteenth di tahun 1865."Kami baru saja mulai mendengar penembakan, jadi kami turun sampai mereka berhenti," kata Avery.Hingga saat ini, motif serangan belum diketahui dan belum ada tersangka yang ditangkap.Dua orang dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka akibat penembakan massal di lokasi perkemahan Washington, AS. Insiden tersebut terjadi ketika sebuah festival musik Beyond Wonderland tengah berlangsung.Pelaku diketahui menembak secara acak ke arah kerumunan di lokasi perkemahan. Ia pun ditembak saat berkonfrontasi dengan petugas dan kini pelaku telah ditahan.Juru bicara Kantor Sheriff Grant County Kyle Foreman mengatakan, festival musik seharusnya berlangsung hingga Minggu pagi. Namun, penyelenggara kemudian membatalkan konser lewat Twitter.Seorang pria dilaporkan menyerang dua polisi di Pennsylvania tengah, AS, pada Sabtu lalu. Akibat insiden tersebut, seorang polisi dinyatakan tewas dan satu petugas lainnya mengalami luka parah.Gubernur Josh Shapiro mengatakan bahwa petugas yang terluka berada dalam kondisi kritis, tetapi sejauh ini masih stabil.Usai melancarkan aksinya, tersangka diketahui langsung melarikan diri. Namun, ia berhasil ditemukan sekitar dua jam kemudian di Kotapraja Walker.Penembakan di gedung kantor pusat kota St Louis pada Minggu pagi menewaskan seorang anak berusia 17 tahun dan melukai sembilan remaja lainnya. Para remaja diketahui tengah mengadakan pesta di ruang kantor ketika penembakan itu terjadi sekitar pukul 1 pagi.Para korban diketahui berkisar antara 15 hingga 19 tahun. Mereka mengalami cedera, termasuk beberapa di antaranya menderita luka tembak.Ada pun seorang gadis berusia 17 tahun yang diinjak-injak saat dia hendak melarikan diri. Akibatnya, tulang belakangnya mengalami luka parah.Komisaris Polisi Metropolitan St Louis Robert Tracy mengidentifikasi korban yang terbunuh sebagai Makao Moore. Adapun seorang anak di bawah umur yang ditahan lantaran memiliki pistol.Sebanyak delapan orang terluka dalam insiden penembakan di pesta kolam renang rumah di kota Carson, Los Angeles, California, AS.Departemen Sheriff Kabupaten LA mengatakan, para korban berusia antara 16 hingga 24 tahun. Mereka dibawa ke rumah sakit dan dua di antaranya berada dalam kondisi kritis.Pihak berwenang mengatakan mereka menemukan anak laki-laki berusia 16 tahun lainnya dengan luka tembak saat mendapat panggilan soal tabrakan kendaraan di dekatnya.Setidaknya enam orang terluka dalam penembakan di Baltimore pada Jumat malam.Petugas mendengar suara tembakan tepat sebelum jam 9 malam. Setelah mendatangi lokasi, polisi menemukan tiga pria dengan luka tembak. Mereka pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.Polisi kemudian mengetahui informasi soal tiga korban lainnya yang masuk ke rumah sakit daerah. Mereka mengalami luka tembak yang tidak membahayakan nyawa.Juru bicara Departemen Kepolisian Baltimore Lindsey Eldridge mengungkapkan, korban yang terluka berada di antara usia 17 hingga 26 tahun.Baca juga: 2 Orang Tewas 5 Terluka dalam Penembakan di Momen Kelulusan Sekolah AS