WHO Laporkan Ada Peningkatan dalam Kasus Covid-19 Dunia

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan ada kenaikan dalam kasus covid-19 dunia. Hal ini diungkapkan mereka dalam laporan minggu WHO terkait covid-19 “Setelah penurunan yang konsisten sejak akhir Januari 2022, jumlah kasus mingguan baru naik untuk sesaat, dengan peningkatan 7 persen yang dilaporkan selama minggu 14 hingga 20 Maret 2022, dibandingkan dengan minggu sebelumnya,” sebut laporan WHO, dalam keterangan di situsnya, dikutip Kamis 24 Maret 2022.“Sementara Jumlah kematian baru terus mengalami tren penurunan minus 23 persen dibandingkan minggu sebelumnya.Di enam wilayah WHO, lebih dari 12 juta kasus dan hanya di bawah 33.000 kematian dilaporkan. Pada 20 Maret 2022, lebih dari 468 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 6 juta kematian telah telah dilaporkan secara global.Di tingkat regional, jumlah kasus baru mingguan meningkat di Wilayah Pasifik Barat ( bertambah 21 persen), tetap stabil di Wilayah Eropa, dan menurun di Mediterania Timur (-41 persen), Afrika (-33 persen), Asia Timur-Selatan (berkurang 23 persen) dan Amerika (berkurang 17 persen).Di sisi lain, jumlah kematian mingguan baru meningkat di Wilayah Pasifik Barat bertambah lima persen. Sementara di wilayah lain menurun: Amerika berkurang 42 persen, Mediterania Timur berkurang 38 persen, Afrika berkurang 19 persen dan masing-masing Eropa serta Asia Tenggara berkurang hingga 18 persen.“Tren ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena beberapa negara secara progresif mengubah strategi pengujian mereka. Tentunya ini menghasilkan jumlah pengujian yang dilakukan secara keseluruhan lebih rendah dan akibatnya jumlah kasus yang terdeteksi,” tegas WHO.Di tingkat negara, jumlah tertinggi kasus baru mingguan dilaporkan dari Korea Selatan dengan (2.817.214 kasus baru atau bertambah 34 persen), Vietnam dengan total 1.888.694 atau peningkatan kasus baru 13 persen, Jerman (1.538.666 baru kasus atau 14 persen peningkatan), Prancis (582.344 kasus baru; atau 39 persen), dan Australia mencapai 513.388 kasus baru atau bertambah 161 persen.Jumlah kematian mingguan baru tertinggi dilaporkan dari Rusia (3.681 kematian baru; -19 persen), Amerika Serikat (3.612 kematian baru; berkurang 58 persen), Brasil (2.242 kematian baru; berkurang 32 persen), Korea Selatan (2.033 kematian baru; bertambah 41 persen), dan Tiongkok (1.921 kematian baru; atau berkurang 2 persen).Tren penurunan yang diamati di Kawasan Asia Tenggara sejak akhir Januari 2022 terus berlanjut, dengan lebih dari 269.000 kasus baru dilaporkan, penurunan 23 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya.Satu negara di Wilayah Asia Tenggara, melaporkan peningkatan 20 persen atau lebih dalam seminggu terakhir. Bhutan melaporkan peningkatan 55 persen. Jumlah kasus baru tertinggi dilaporkan dari Thailand (169.144 kasus baru; 242,3 kasus baru per 100.000 atau naik 7 persen), Indonesia (71.988 kasus baru; 26,3 kasus baru per 100.000 namun dengan penurunan hingga 49 persen), dan India (16.850 kasus baru; 1,2 kasus baru per 100.000; berkurang 40 persen).Secara regional, jumlah kematian mingguan baru terus menurun, dengan hanya di bawah 2.800 kematian baru yang dilaporkan, penurunan 18 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jumlah kematian baru tertinggi dilaporkan dari Indonesia (1.572 kematian baru; <1 kematian baru per 100.000; atau hingga 21 persen), India (629 kematian baru; <1 kematian baru per 100.000; -23 persen), dan Thailand ( 537 kematian baru; <1 kematian baru per 100.000; naik 13 persen).