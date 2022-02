Senator: CIA Miliki Program Rahasia yang Mengumpulkan Data Warga Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA) memiliki penyimpanan data rahasia yang tidak diungkapkan yang mencakup informasi yang dikumpulkan tentang rakyat Amerika. Hal ini disampaikan dua senator Partai Demokrat di Komite Intelijen Senat AS.Sementara baik badan intelijen maupun anggota parlemen tidak akan mengungkapkan secara spesifik tentang data tersebut, para senator menuduh CIA telah lama menyembunyikan rincian tentang program tersebut dari publik dan Kongres.Senator Ron Wyden dari Oregon dan Martin Heinrich dari New Mexico mengirim surat kepada pejabat tinggi intelijen yang meminta perincian tentang program yang akan dideklasifikasi. Sebagian besar surat dan dokumen yang dirilis oleh CIA disamarkan.Wyden dan Heinrich mengatakan, “program itu beroperasi di luar kerangka hukum yang diyakini Kongres dan publik mengatur pengumpulan ini."Sudah lama ada kekhawatiran tentang informasi apa yang dikumpulkan komunitas intelijen tentang orang Amerika. CIA dan Badan Keamanan Nasional memiliki misi asing dan umumnya dilarang menyelidiki warga Amerika atau dunia bisnis AS. Tetapi kumpulan komunikasi asing yang luas dari agen mata-mata sering menjerat pesan dan data orang Amerika secara tidak sengaja.Badan-badan intelijen diharuskan mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi AS, termasuk menyunting nama-nama orang Amerika dari laporan kecuali jika dianggap relevan dengan penyelidikan. Proses menghapus redaksi dikenal sebagai "membuka kedok." Badan-badan tersebut juga tunduk pada pedoman tentang penanganan dan penghancuran data Amerika."CIA mengakui dan menganggap sangat serius kewajiban kami untuk menghormati privasi dan kebebasan sipil warga AS dalam menjalankan misi keamanan nasional vital kami," kata Kristi Scott, pejabat Privasi dan Kebebasan Sipil CIA, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Yahoo News, Jumat 11 Februari 2022.“CIA berkomitmen pada transparansi yang konsisten dengan kewajiban kami untuk melindungi sumber dan metode intelijen,” ucapnya.CIA merilis serangkaian rekomendasi yang disunting tentang program yang dikeluarkan oleh panel pengawasan yang dikenal sebagai Dewan Pengawasan Privasi dan Kebebasan Sipil. Menurut dokumen tersebut, sebuah kotak pop-up memperingatkan analis CIA yang menggunakan program bahwa mencari informasi apapun tentang warga AS atau orang lain yang tercakup dalam undang-undang privasi memerlukan tujuan intelijen asing."Namun, analis tidak diharuskan untuk mengingat pembenaran untuk pertanyaan mereka," kata dewan.Kedua senator telah lama mendorong transparansi yang lebih dari badan-badan intelijen. Hampir satu dekade lalu, sebuah pertanyaan yang diajukan Wyden kepada kepala mata-mata negara itu menandakan pengungkapan kritis tentang program pengawasan massal NSA.Pada 2013, Wyden bertanya kepada Direktur Intelijen Nasional James Clapper saat itu apakah NSA mengumpulkan "semua jenis data tentang jutaan atau ratusan juta orang Amerika." Clapper menjawab, “Tidak.”Mantan petugas sistem Edward Snowden akhir tahun itu mengungkapkan akses NSA ke data massal melalui perusahaan internet AS dan ratusan juta catatan panggilan dari penyedia telekomunikasi. Pengungkapan itu memicu kontroversi di seluruh dunia dan undang-undang baru di Kongres.Clapper kemudian meminta maaf dalam sebuah surat kepada Komite Intelijen Senat.Menurut surat Wyden dan Heinrich, program pengumpulan massal CIA beroperasi di luar undang-undang yang disahkan dan direformasi oleh Kongres, tetapi di bawah wewenang Perintah Eksekutif 12333, dokumen yang secara luas mengatur aktivitas komunitas intelijen dan pertama kali ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan pada 1981."Sangat penting bahwa Kongres tidak membuat undang-undang tanpa kesadaran akan program CIA, dan bahwa publik Amerika tidak disesatkan untuk percaya bahwa reformasi dalam undang-undang otorisasi ulang apa pun sepenuhnya mencakup pengumpulan catatan IC," tulis para senator dalam laporan mereka.Dokumen yang dirilis oleh CIA Kamis juga mengungkapkan rincian terbatas tentang program untuk mengumpulkan data keuangan terhadap Islamic State (ISIS). Program itu juga secara tidak sengaja telah menjerat beberapa rekor yang dipegang oleh orang Amerika.Komunitas intelijen telah menghadapi gejolak politik dan serangan selama bertahun-tahun oleh mantan Presiden Donald Trump atas penyelidikan hubungan kampanye Trump dengan Rusia.Penasihat khusus Robert Mueller akan mengajukan tuntutan terhadap 34 orang, termasuk mantan ketua kampanye mantan presiden, Paul Manafort, dan 25 orang Rusia atas tuduhan terkait dengan dugaan campur tangan pemilu. Tetapi penyelidikan tentang asal usul penyelidikan Rusia juga menemukan masalah luas dengan aplikasi pengawasan FBI terhadap penasihat kampanye Trump, Carter Page.