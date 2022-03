Remaja 13 Tahun Ngebut dengan Mobil Pikap, Tabrak Van dan 9 Orang Tewas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Texas: Seorang remaja berusia 13 tahun di Amerika Serikat (AS) kedapatan mengemudikan truk pikap yang menabrak sebuah van di Texas Barat. Tabrakan itu menewaskan sembilan orang.Ban depan kiri truk, yang merupakan ban serep, juga pecah sebelum tabrakan, katanya. “Meskipun tidak jelas seberapa cepat kedua kendaraan itu melaju, ini jelas merupakan tabrakan berkecepatan tinggi," ujar Wakil Ketua Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS Bruce Landsberg, seperti dikutip Stuff, Jumat 18 Maret 2022.Seseorang harus berusia 14 tahun di Texas untuk mulai mengambil kursus kelas untuk mendapatkan lisensi pelajar dan 15 tahun untuk menerima lisensi sementara untuk mengemudi dengan instruktur atau orang dewasa berlisensi di dalam kendaraan. Departemen Keamanan Publik Victor Taylor mengatakan, seorang anak berusia 13 tahun yang mengemudi akan melanggar hukum.Truk pikap menyeberang ke jalur yang berlawanan di jalan raya dua jalur yang gelap sebelum bertabrakan dengan sebuah van. Akibat tabrakan, bocah pengemudi pikap tewas bersama dengan seorang pria yang bepergian bersamanya, serta enam mahasiswa New Mexico dan seorang pelatih golf.Mahasiswa University of the Southwest, termasuk satu dari Portugal dan satu dari Meksiko, dan pelatihnya sedang kembali dari turnamen golf ketika kecelakaan itu terjadi Selasa malam. Dua mahasiswa Kanada dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis.Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) mengirim tim investigasi ke lokasi kecelakaan di Andrews County Texas, sekitar 50 kilometer sebelah timur dari garis negara bagian New Mexico.“Tim golf sedang bepergian dengan mobil van Ford Transit 2017 yang sedang menarik trailer kotak ketika bertabrakan dengan truk, dan kedua kendaraan terbakar,” menurut juru bicara NTSB Eric Weiss.Dia mengatakan kendaraan bertabrakan di jalan raya aspal dua jalur di mana batas kecepatan 120 kilometer per jam, meskipun penyelidik belum menentukan seberapa cepat kedua kendaraan itu melaju.Departemen Keamanan Publik Texas mengidentifikasi korban sebagai: Pelatih golf Tyler James, 26 tahun, dan pemain Mauricio Sanchez, 19 tahun, Travis Garcia, 19 tahun, Jackson Zinn, 22 tahun, Karisa Raines, 21 tahun, Laci Stone, 18 tahun, dan Tiago Sousa, 18 tahun.Juga tewas adalah Henrich Siemens, 38 dan anak laki-laki berusia 13 tahun tak dikenal yang berada di pickup Dodge 2500 keluaran 2007.Korban luka kritis di dalam van adalah mahasiswa Kanada Dayton Price, 19 dan Hayden Underhill, 20. Keduanya dibawa dengan helikopter ke University Medical Center di Lubbock, sekitar 180 kilometer ke arah timur laut.“Mereka berdua stabil dan pulih dan setiap hari membuat kemajuan lebih dan lebih,” kata Rektor University of the Southwest Ryan Tipton pada Kamis 17 Maret 2022, tentang dua siswa yang terluka.Saudara laki-laki Underhill, Drew, mengatakan bahwa orang tua mereka, Ken dan Wendy, terbang ke Texas.Hoki adalah bagian besar dari kehidupan untuk sementara waktu, tetapi hasratnya yang sebenarnya adalah golf, ”kata Drew Underhill. “Dari kota kecil di Ontario, dia baik-baik saja.”Federasi Golf Meksiko memposting pesan belasungkawa online kepada orang-orang terkasih Mauricio Sanchez.Tiago Sousa berasal dari pantai selatan Portugal, tempat ia lulus dari sekolah menengah musim panas lalu sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi di AS, kata Renata Afonso, kepala Escola Secundária de Loulé."Sekolah mana pun akan senang memilikinya sebagai siswa," katanya.Ibu Laci Stone menulis tentang kehilangannya di Facebook hari Rabu."Dia telah menjadi sinar matahari mutlak selama waktu yang singkat ini di bumi," kata Chelsi Stone dalam sebuah posting. “Kami tidak akan pernah sama lagi setelah ini dan kami hanya tidak mengerti bagaimana ini terjadi pada gadis kami yang luar biasa, cantik, cerdas, dan ceria.”Ibu James, June James, mengatakan dia tahu sedikit tentang keadaan tabrakan itu. Dia melatih pria dan wanita.“Kami tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah penyelidikan besar. Kami belum memiliki ide apa pun,” kata James selama wawancara telepon singkat.Anggota tim Jasmin Collum telah dijadwalkan untuk bermain tetapi pada menit terakhir memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya di Houston, kata ibunya.“Kami mengenal semua orang di kapal itu. Pada dasarnya seluruh tim sudah pergi atau di rumah sakit,” kata Tonya Collum.University of the Southwest adalah perguruan tinggi Kristen swasta yang berlokasi di Hobbs, New Mexico, dekat garis negara bagian dengan Texas.Sebuah peringatan didirikan pada hari Rabu (waktu setempat) di lapangan dekat kampus tempat tim berlatih. Ada bunga, bola golf dan tanda buatan tangan dengan salib dan inisial USW.“Ini yang paling tidak kami bisa untuk para pemain, dan tentu saja Pelatih James,” kata Manajer Rockwind Community Links Manager Ben Kirkes.“Anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat, dan mereka adalah anggota komunitas yang hebat,” kata Kirkes.Tim telah mengambil bagian dalam turnamen golf di Midland College, sekitar 505 kilometer barat Dallas."Kami masih mempelajari detail tentang kecelakaan itu, tetapi kami sangat terpukul dan sangat sedih mengetahui tentang hilangnya nyawa siswa kami dan pelatih mereka," Pungkas Presiden University of the Southwest Quint Thurman dalam sebuah pernyataan.