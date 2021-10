Biden Tegas Bela Taiwan, Hadapi Kebijakan Ambigu AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, negaranya akan membela Taiwan jika diserang Tiongkok . Ia menegaskan, hal tersebut adalah komitmen mereka terhadap pulau tersebut.Namun, pernyataan Biden bertentangan dengan kebijakan lama AS yang dikenal sebagai 'ambiguitas strategi', di mana Tiongkok membantu membangun pertahan Taiwan, tapi tidak secara eksplisit berjanji membantu pulau itu.Baca: Biden Katakan ‘Ya', AS Akan Dukung Taiwan Lawan Tiongkok "Ya. Kami memiliki komitmen untuk itu," kata Biden, dilansir dari CNN, Jumat, 22 Oktober 2021.Biden juga pernah membuat janji serupa pada Agustus lalu. Ia mengatakan AS akan selalu membela Taiwan sebagai sekutunya.Sementara itu, beberapa waktu lalu Tiongkok kesal karena AS dan Kanada mengirimkan kapal perang melalui Selat Taiwan. Tiongkok menegaskan, aksi AS dan Kanada mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan tersebut.Beijing menganggap Taipei yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi pemberontak. Tiongkok ingin Taiwan kembali reunifikasi dengan mereka, jika perlu menggunakan kekerasan.Negeri Tirai Bambu sudah melakukan misi angkatan udara berulang kali ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan (ADIZ) dalam setahun terakhir. Langkah Tiongkok memicu kemarahan Taiwan.Tiongkok mengirim sekitar 150 pesawat ke zona itu selama periode empat hari yang dimulai pada 1 Oktober. Langkah yang memicu ketegangan semakin para antara Beijing dan Taipei ini memicu kekhawatiran internasional.