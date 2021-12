Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Setelah berhari-hari mempertimbangkan, juri di Amerika Serikat (AS) telah memutuskan Ghislaine Maxwell bersalah karena membantu pemodal yang dipermalukan, Jeffrey Epstein untuk melakukan pelecehan seksual terhadap gadis remaja.Dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 30 Desember 2021, juri berunding selama lima hari penuh sebelum menemukan Maxwell yang berusia 60 tahun, bersalah pada lima dari enam tuduhan pada Rabu.Diantaranya termasuk tuduhan paling serius terkait perdagangan seks anak di bawah umur , yang membawa hukuman hingga 40 tahun penjara. Seorang mantan pacar dan rekan Epstein, seorang sosialita Inggris mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan terhadapnya.Putusan itu mengakhiri persidangan yang ditonton secara luas, menampilkan berbagai kisah mesum tentang eksploitasi seksual gadis-gadis berusia 14 tahun.Kisah tersebut diceritakan oleh empat perempuan, yang menggambarkan dilecehkan saat remaja pada 1990-an dan awal 2000-an di rumah Epstein di Florida, New York, dan Meksiko.Maxwell yang duduk pasif di ruang sidang Manhattan, disebut perlahan-lahan melepas topengnya untuk meneguk air, saat Hakim Alison Nathan membacakan vonis untuk masing-masing dari enam dakwaan.Nathan menawarkan “terima kasih yang tulus” kepada juri, menambahkan bahwa mereka melayani dengan “ketekunan”.Selain tuduhan perdagangan seks, Maxwell juga dihukum karena konspirasi untuk membujuk anak di bawah umur agar melakukan perjalanan guna melakukan tindakan seks ilegal, konspirasi untuk mengangkut anak di bawah umur dengan maksud untuk melakukan aktivitas seksual kriminal.Selain itu, mengangkut anak di bawah umur dengan maksud untuk melakukan aktivitas seksual kriminal, dan persekongkolan untuk melakukan perdagangan seks anak di bawah umur.Ia dibebaskan karena membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perjalanan, bertujuan untuk melakukan tindakan seks ilegal.Pembela bersikeras, Maxwell adalah korban dari penuntutan dendam yang dirancang untuk memberikan keadilan usai Epstein meninggal karena bunuh diri saat menunggu persidangan pada 2019.Berbicara kepada wartawan setelah putusan, pengacaranya mengatakan mereka akan mengajukan banding atas kasus tersebut.“Kami sangat percaya pada ketidakbersalahan Maxwell. Jelas, kami sangat kecewa dengan putusan itu. Kami sudah mulai mengerjakan banding, dan kami yakin dia akan dibenarkan,” kata pengacara pembela, Bobbi Sternheim.Namun, jaksa AS berpendapat Maxwell adalah predator “berbahaya” yang merekrut dan merawat gadis remaja untuk Epstein.Dua dari tersangka korban Epstein mengatakan bahwa mereka berusia 14 tahun saat Maxwell diduga mulai merawat dan mengatur agar mereka memberikan pijatan kepada Epstein, mengarah pada aktivitas seksual.Gabriel Elizondo dari Al Jazeera melaporkan dari luar pengadilan federal di New York, dimana Maxwell dinyatakan bersalah pada Rabu. Elizondo mengatakan, Maxwell bisa menghadapi 65 tahun penjara.Elizondo menjelaskan pembela berharap bahwa pertimbangan juri yang panjang akan mengarah pada pembebasan, namun juri sampai pada “vonis konklusif”.Ia menekankan pentingnya laporan korban dalam hasil persidangan. “Kesaksian mereka sangat kuat, terus terang, dan tanpa kesaksian mereka, saya pikir mungkin akan sulit bagi penuntutan,” ujar Elizondo.Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams menyambut baik putusan tersebut, dengan mengatakan bahwa Maxwell telah melakukan “salah satu kejahatan terburuk yang bisa dibayangkan”.“Jalan menuju keadilan sudah terlalu lama,” kata Williams dalam sebuah pernyataan. “Tapi, hari ini, keadilan telah ditegakkan. Saya ingin memuji keberanian para gadis, yang sekarang perempuan dewasa melangkah keluar dari bayang-bayang dan masuk ke ruang sidang. Keberanian dan kesediaan mereka untuk menghadapi pelaku membuat kasus ini, dan hasil hari ini, menjadi mungkin”.Lisa Bloom, yang sebelumnya mewakili beberapa korban yang menuduh Epstein melakukan pelecehan seksual, juga mengatakan bahwa keputusan juri berarti “Maxwell akhirnya dimintai pertanggungjawaban karena membawa gadis-gadis ke Jeffrey Epstein”.“Maxwell harus berjalan bebas di bumi ini selama 60 tahun. Semoga dia tidak pernah bebas lagi,” tulis Bloom di Twitter.Sementara itu, seorang pengacara yang mewakili sembilan korban Epstein mengatakan putusan dalam persidangan Maxwell dapat memberdayakan lebih banyak korban untuk maju.Berbicara kepada penyiar Inggris Sky, Spencer Kuvin mengatakan ia dan kliennya melihat putusan itu sebagai “kemenangan mutlak dan tak tanggung-tanggung”.“Untuk pelaku ini dihukum benar-benar membuat klien saya merasa harapan. Harapan bahwa sistem, yang mereka ketahui sampai saat ini benar-benar rusak sehubungan dengan Tuan Epstein, telah mencapai kesimpulan akhir,” jelas Kuvin dalam sebuah wawancara dari Montego Bay, Jamaika.Maxwell, yang ditangkap oleh otoritas AS pada Juli 2020, tetap berada di balik jeruji besi setelah ditolak jaminannya. Bahkan, setelah pengacara pembela menawarkan Rp405,9 miliar dan penjaga bersenjata sepanjang waktu untuk memastikan Maxwell tidak melarikan diri.Ia berjalan keluar dari ruang sidang ke tahanan pada Rabu, seperti yang ia lakukan setiap hari di persidangan. Hingga kini, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk hukumannya.