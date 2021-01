Joe Biden Hubungi Pemimpin Dua Negara Tetangga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Joe Biden memilih Perdana Menteri Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador sebagai dua pemimpin global pertama yang dihubunginya sebagai Presiden Amerika Serikat pada Jumat, 22 Januari. Trudeau dan Lopez Obrador sama-sama merupakan pemimpin negara tetangga AS.Sambungan telepon Biden kepada Trudeau terjadi usai kantor PM Kanada mengekspresikan kekecewaannya atas keputusan terbaru AS. Keputusan yang dimaksud adalah perintah eksekutif Biden yang menghentikan sementara konstruksi jaringan pipa minyak Keystone XL.Proyek yang sejak lama disengketakan itu diproyeksikan mampu menyalurkan sekitar 800 ribu barel minyak per hari dari Alberta di Kanada ke Teluk Pesisir Texas. Jaringan pipa minyak ini melewati negara bagian Montana, South Dakota, Nebraska, Kansas, dan Oklahoma.Menurut keterangan seorang sumber dari pemerintahan Kanada, Biden disebut mengatakan kepada Trudeau via sambungan telepon bahwa perintah eksekutif tersebut merupakan salah satu janji kampanye terdahulu, yakni menghentikan konstruksi Keystone XL.Baca: Biden Tandatangani 17 Perintah Eksekutif Biden juga berbicara dengan Lopez Obrador, beberapa hari usai negara tetangga AS itu menuduh Badan Penegakan Hukum Narkotika (DEA) merekayasa dakwaan penyelundupan narkoba terhadap mantan menhan Meksiko.Meski Meksiko terus berjanji memblokade pergerakan imigran dari Amerika Tengah menuju AS, kedua negara tetap memiliki sejumlah masalah yang harus diselesaikan Biden.Meksiko meminta pemulangan mantan Menhan Jenderal Salvador Cienfuegos usai dirinya ditangkap di Los Angeles pada Oktober lalu. Meksiko mengancam akan melarang pergerakan agen di AS jika Cienfuegos tidak segera dipulangkan. Jajaran jaksa AS sepakat dan memulangkan Cienfuegos ke Meksiko.Lopez Obrador mengatakan bahwa percakapannya dengan Biden "bersahabat dan dipenuhi rasa hormat." Keduanya membicarakan berbagai hal, mulai dari keimigrasian hingga pandemi virus korona (covid-19).(WIL)