Suriah Klaim Basis Militernya Diserang Rudal Musuh

Pemerintah Suriah mengklaim ada beberapa rudal musuh yang menyerang basis militer di provinsi Hama dan Aleppo pada Minggu 29 April malam, waktu setempat. Klaim disampaikan militer Suriah, tanpa memberitahu detail penyerangan.Grup pemantau Syrian Observatory for Human Rights atau SOHR mengonfirmasi adanya penembakan rudal.Meski demikian, SOHR belum dapat mengonfirmasi apakah ada korban jiwa atau pihak yang bertanggung jawab atas serangan rudal tersebut."Sebuah serangan baru dengan rudal menargetkan posisi militer di Hama dan Aleppo," demikian dikutip dari pernyataan militer Suriah, seperti dilansir dari The Guardian, Senin 30 April 2018.Laporan ini muncul di tengah ketegangan meningkat di Suriah usai Damaskus dan sekutunya, Iran, menuduh Israel pada 9 April melakukan serangan di pangkalan militer.Kemudian, pada 14 April, koalisi Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis juga menyerang tiga tempat penyimpanan senjata milik pemerintah Suriah.(WIL)