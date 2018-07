Muncul Laporan Trump Ingin Invasi, Venezuela Siagakan Pasukan

Presiden Venezuela Nicolas Maduro meminta pasukannya untuk bersiap menyusul adanya laporan Amerika Serikat (AS) akan melakukan penyerangan.Laporan tersebut berdasarkan berita dari media di AS pada Agustus lalu yang menyebutkan Presiden Donald Trump meningkatkan kemungkinan menyerang Venezuela."Anda tidak bisa menurunkan penjagaan bahkan sedetik pun, karena kita akan membela hak terbesar yang dimiliki oleh Tanah Air kita sepanjang sejarahnya," kata Maduro pada upacara militer, seperti dikutip AFP, Kamis 5 Juli 2018.Trump menyuarakan rencana itu saat pertemuan mengenai rencana pemberian sanksi AS terhadap Venezuela."Para penasihat Trump langsung menolak rencana (penyerangan) itu, begitu juga pada pemimpin Amerika Selatan yang telah dihubungi Trump," ucap seorang pejabat senior AS, kepada CNN.Maduro mengatakan laporan-laporan ini mendukung pernyataannya bahwa AS merencanakan serangan militer terhadap Venezuela. Serangan terutama ditujukan untuk merebut cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.Maduro mengatakan pertanyaan Trump kepada para penasihatnya muncul setelah tokoh-tokoh oposisi Venezuela mengunjungi Gedung Putih."Apakah ini kebetulan? Bukan, itu bukan kebetulan," kata Maduro.(FJR)