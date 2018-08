Gaung Asian Games 2018 Menggema Hingga ke Uni Emirat Arab

Tidak hanya di Tanah Air, gaung penyelenggaraan Asian Games Ke-18 Jakarta – Palembang yang akan berlangsung pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 juga menggema hingga ke Uni Emirat Arab.Bila Anda sedang berkunjung atau jalan-jalan ke Dubai, Uni Emirat Arab, jangan kaget bila mendapati logo Asian Games Ke-18 di bagian samping sejumlah taksi yang beroperasi di Dubai dan Emirat sekitarnya.Pemasangan logo tersebut ternyata merupakan bagian dari kerja sama antara Asia Pulp and Paper (APP), salah satu perusahaan bubur kertas dan kertas terbesar di dunia, dengan perusahaan Arabia Taxi.APP didukung KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai secara resmi meluncurkan proyek kerja sama APP Asian Games Taxi Branding di kantor KJRI Dubai pada Selasa 14 Agustus 2018.Acara tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis, Konsul Jenderal RI Dubai Ridwan Hassan, dan Branch Controller APP Dubai Arvind Gupta. Turut hadir sejumlah pejabat dan staf dari perusahaan APP, Synergy Arabia, Nishat General Company, dan KJRI Dubai.Melalui kerja sama tersebut, APP memasang iklan produk kertas dan logo Asian Games Ke-18 pada 100 unit taxi yang dioperasikan perusahaan Arabia Taxi selama satu bulan, terhitung sejak 2 Agustus hingga 2 September mendatang.Logo Asian Games 2018 di sebuah taksi di UEA. (Foto: KBRI Abu Dhabi/KJRI Dubai)Branch Controller APP Dubai Arvind Gupta menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan salah bentuk komitmen dan dukungan APP sebagai official partner penyelenggaraan Asian Games."Kerja sama ini juga melengkapi kontribusi lain yang telah diberikan APP demi kesuksesan perhelatan Asian Games, antara lain pembangunan venue bowling di Palembang dan penyediaan 20 ribu rim kertas untuk keperluan penyelenggaraan Asian Games," jelas Arvind, dalam keterangan pers yang diterimaDubes Husin dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemasangan logo Asian Games di taksi merupakan upaya yang patut dihargai, karena dapat meningkatkan awareness campaign penyelenggaraan Asian Games Ke-18 di antara warga UEA (Emirati) dan ekspatriat yang tinggal di UEA."Pada gilirannya mereka kita harapkan terdorong untuk datang ke Indonesia dan turut menyaksikan langsung pertandingan olahraga, serta mendukung tim nasional negara masing-masing," lanjut Dubes Husin.Usai acara peresmian kerja sama antara APP dan Arabia Taxi, sejumlah pejabat yang hadir menyempatkan diri berfoto bersama dengan sopir dan dua unit taksi yang sudah dipasangi logo Asian Games Ke-18.(WIL)