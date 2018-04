Suriah Tembak Misil yang Melintas di Provinsi Homs

Sistem pertahanan udara Suriah menembak jatuh beberapa misil yang melintas di langit provinsi Homs, lapor kantor berita SANA, Selasa 17 April 2018. Serangan misil itu diklaim Suriah ditujukan ke sejumlah pangkalan udara.SANA tidak memberikan detail lainnya, mengenai pihak mana yang berada di balik serangan tersebut. Damaskus hanya menyebut serangan itu sebagai bentuk dari sebuah "agresi."Kata "agresi" telah dilontarkan Presiden Suriah Bashar al-Assad mengenai serangan Amerika Serikat, Prancis dan Inggris ke negaranya pada 14 April.Grup pemantau Syrian Observatory for Human Rights atau SOHR melaporkan adanya suara ledakan besar di dekat Pangkalan Udara Al Shayrat.Seperti disitat AFP, suara lainnya terdengar di Qalamoun dekat Damaskus, tempat berdirinya dua pangkalan udara.Kepala SOHR Rami Abdel Rahman mengatakan misil-misil itu tidak mengenai pangkalan udara manapun.Juru bicara Kementerian Pertahanan AS Heather Bab mengatakan, "tidak ada pasukan kami atau koalisi di area tersebut."Pangkalan udara Shayrat menjadi target misil Tomahawk milik AS pada April tahun lalu.Serangan tersebut diperintahkan Presiden Donald Trump atas balasan dugaan penggunaan senjata kimia di kota Khan Sheikhoun, provinsi Idlib.Menurut Pentagon, pangkalan udara tersebut adalah tempat peluncuran senjata kimia Suriah.(WIL)