Panda Jantan Tertua di Dunia Disuntik Mati

(MBM)

Jakarta: Panda jantan tertua di dunia, An an, disuntik mati di sebuah kebun binatang di Hongkong pada Kamis, 21 Juli 2022. An An mati di usia 35 tahun, setara dengan 105 tahun usia rata-rata manusia. Hal tersebut menjadikan An An sebagai panda jantan tertua di dunia.Dilansir dari BBC Kamis, 21 Juli, Ocean Park, kebun binatang tempat An An selama ini tinggal menyatakan suntik mati digunakan untuk meringankan rasa sakit panda jantan tersebut.Sebelumnya, An An menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang stabil selama beberapa minggu. Para penjaga Ocean Park yang terus mengawasi kondisi An An juga mengatakan bahwa kesehatan panda jantan tersebut terus mengalami penurunan.An An diserahkan oleh Pemerintah Pusat Tiongkok kepada Hong Kong pada 1999 dan ditempatkan di Ocean Park bersama dengan pasangannya, panda betina bernama Jia Jia. Namun Jia Jia tutup usia pada 2016 di usia 38 tahun dengan predikat panda betina tertua.Saat ini di Ocean Park tersisa dua ekor panda, Ying Ying dan Le Le. (