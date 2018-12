Trump Terima Undangan Erdogan untuk Kunjungi Turki

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima sebuah undangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengunjungi Turki. Kunjungan dijadwalkan tahun depan, namun tanggal pastinya belum ditentukan.Berbicara kepada awak media usai pertemuan kabinet, Senin 24 Desember 2018, juru bicara pemerintah Turki Ibrahim Kalin mengonfirmasi bahwa Trump berniat datang tahun depan. Gedung Putih juga mengonfirmasi hal serupa."Meski belum ada hal pasti yang sudah ditentukan, presiden membuka diri untuk menggelar pertemuan," ujar Gedung Putih, seperti dilansir dari kantor berita Al Jazeera. Trump telah menjamu Erdogan di Gedung Putih pada Mei tahun lalu.Kalin menyebut Erdogan menyampaikan undangannya saat berbicara dengan Trump via telepon. Percakapan saat itu juga meliputi rencana penarikan pasukan AS dari Suriah dan Afghanistan.Masih dari keterangan Kalin, disebutkan bahwa sebuah delegasi militer AS akan mengunjungi Turki pekan ini untuk lebih lanjut membicarakan isu Suriah. "Mereka akan mendiskusikan cara mengkoordinasikan (penarikan pasukan)," sebut Kalin.Minggu 23 Desember, Trump menuliskan di Twitter bahwa dirinya telah berdiskusi "panjang dan produktif" dengan Erdogan. Ia mengonfirmasi percakapan itu meliputi rencana penarikan pasukan AS."Kami mendiskusikan ISIS, keterlibatan di Suriah dan penarikan pasukan AS dari negara tersebut," ungkap Trump, merujuk pada kelompok militan Islamic State Senada dengan Trump, Erdogan juga menuliskan di Twitter bahwa dirinya telah menjalani diskusi produktif dengan Trump. "Kami sepakat memperkuat koordinasi dalam berbagai isu, termasuk perdagangan dan perkembangan di Suriah," kata Erdogan.(WIL)