Seorang Pemuda Palestina Tewas Ditembak di Tepi Barat

Hangat dan kuatnya persaudaraan antara Indonesia dan Palestina tidak terhalang oleh jauhnya jarak. Saling bahu membahu, berkesinambungan dari waktu ke waktu. Yayasan Media Group bekerja sama dengan MER-C membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia, untuk membantu pembangunan Rumah Sakit Indonesia tahap kedua di Gaza, Palestina. . ▶Yuk donasi sekarang via: 1. Bank Syariah Mandiri 733.332.2212 2. BCA 309.700.8003 3. Bank Mandiri 117.0000.77.99.00 atas nama Yayasan Media Group. Mari kita bantu saudara-saudara kita di Palestina

