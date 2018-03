Israel Percepat Izin Relokasi Kedubes AS di Yerusalem

Israel mempercepat proses perizinan relokasi kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dipindah dari Tel Aviv ke Yerusalem, dalam waktu dekat."Kami tidak akan membiarkan birokrasi tidak penting menahan relokasi Kedubes AS ke Yerusalem, ibu kota abadi Israel," kata Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon, dikutip dari AFP, Selasa, 27 Maret 2018.Israel akan meminta pemerintah kota Yerusalem mencabut izin yang diperlukan guna membangun tembok dan rute jalan di lokasi sementara kedubes."Ini strategi diplomatik Israel dan setiap lembaga di bawah saya untuk mengakomodasi pemindahan sesuai jadwal yang diminta," lanjutnya.Sementara itu, AS kini berencana mendirikan kantor kedubes sementara di Arona, yang terletak di dalam Yerusalem, tempat Konsulat AS."Akhir tahun 2019, kami berencana untuk membuka kantor tambahan di Arona yang akan memfasilitasi ruangan kantor bagi duta besar dan tim inti," kata seorang pejabat Washington.Relokasi kedubes dilakukan sebagai bukti konkret dari keputusan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada awal Desember 2017.Keputusan itu menuai kecaman keras tak hanya dari kawasan Arab, tapi juga negara Barat dan tentunya Indonesia, yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina.Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga dianggap mengancam upaya perdamaian Israel dan Palestina, bahkan perdamaian di Timur Tengah.(AZF)